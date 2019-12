Álvaro Morte ficha por 'The Wheel of Time', una nueva serie de Amazon Prime Video

El actor Álvaro Morte no para de triunfar tras su fichaje por 'La casa de papel' y después de anunciar su nuevo papel en 'The Head', una serie que prepara HBO Asia, ahora también se une a una ficción que está realizando Amazon Prime Video, y que recibe el nombre de 'The Wheel of Time', tal y como ha desvelado Fotogramas.

Álvaro Morte

Esta nueva serie de la empresa de compras por internet adaptará la saga de novelas de Robert Jordan (bajo el seudónimo de James Oliver Rigney, Jr.) que ya ha vendido más de 90 millones de libros alrededor del planeta y que cuenta con catorce novelas, una precuela y otro libro añadido a la saga.

Sinopsis de 'The Wheel of Time'

'The Wheel of Time' sigue la vida de Moiraine, un miembro de una organización muy poderosa de mujeres canalizadoras de magia llamadas "Aes Sedai", quién encabeza un grupo de cinco personas jóvenes después de un ataque de las fuerzas oscuras. De entre estos cinco, la mujer creerá que uno de ellos puede ser la reencarnación del Dragón, un héroe ancestral y muy poderoso que tiene el poder de salvar o destruir el mundo.

El actor español, conocido por el gran público por interpretar al Profesor, dará vida al personaje de Logain, uno de los favoritos de los lectores, y a él se unirán Hammed Animashaun como Loial, Alexandre Willaume en el papel de Thom Merrilin y Johann Myers como Padan Fain.