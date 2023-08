Amazon cancela 'The Peripheral' y 'Ellas dan el golpe' pese a haberlas renovado previamente

Por Alejandro Rodera |

Al igual que sucedió durante el parón de la industria audiovisual durante la pandemia, las renovaciones no son más que papel mojado. Debido a las huelgas de guionistas y actores, provocadas por la falta de acuerdo entre los sindicatos y los gigantes del negocio, las series están en peligro, incluso si ya habían recibido luz verde para producir nuevos episodios. Por el momento, todo se había mantenido en un tenso stand by, pero Amazon ha abierto la veda al "desrenovar" dos de sus producciones originales.

El equipo de 'Ellas dan el golpe'

Prime Video, que habían sido renovadas por respectivas segundas temporadas en febrero y abril. Según informa Deadline, fuentes cercanas a estas decisionesa la hora de desprenderse de las dos series que, a causa de la detención casi plena de los proyectos estadounidenses,. Por tanto, se habrían truncado sus planes de lanzamiento, desplazados a un 2025 que se vería saturado de estrenos, desbaratando así la hoja de ruta de Amazon.

En el caso de 'The Peripheral', su rendimiento en la plataforma había sido positivo tras recoger el testigo de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' en octubre de 2022. De ahí que su renovación no se hiciera demasiado de rogar, pero con esta cancelación se empuja a Lisa Joy y Jonathan Nolan a centrarse en 'Fallout', su siguiente colaboración con Prime Video. Por su parte, 'Ellas dan el golpe', no alcanzó un seguimiento tan amplio, pero Amazon optó por encargar cuatro episodios adicionales para cerrar una trama que, tras esta definitiva resolución, se quedará inconclusa.

Contrariada con lo sucedido

Las explicaciones no han sido suficientes para Abbi Jacobson, creadora y protagonista de 'Ellas dan el golpe', que se ha mostrado muy contundente en una publicación de Instagram: "Echar la culpa de esta cancelación a la huelga (que es una lucha esencial para conseguir salarios, protección y condiciones de trabajo justas) es una gilipollez y algo cobarde. Pero este post no trata sobre eso, sobre todas las dificultades que se le han impuesto a esta serie. Hoy no. Esto trata sobre la serie tan especial que tuve la fortuna de hacer con tantos artistas, actores, escritores y trabajadores increíblemente talentosos. Una serie de la que estoy muy orgullosa. Repleta de historias que merecen ser contadas. Cargada de corazón, alma y valor. Gracias por verla".