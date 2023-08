Por Alejandro Rodera |

Prime Video sigue pescando en el futuro catálogo de Peacock. Tras asegurarse los derechos de distribución en multitud de territorios, entre los que se incluye España, de 'The Continental', la serie precuela de la franquicia "John Wick", el siguiente título que será importado por el servicio de streaming de Amazon será 'Those About to Die'. Por tanto, la ficción de gladiadores dirigida y producida por Roland Emmerich ("Independence Day") tampoco llegará de la mano de SkyShowtime que, pese a ser un esfuerzo compartido entre Comcast y Paramount, está dejando escapar varios originales de Peacock producidos por terceros.

Anthony Hopkins en "El padre"

En el caso de 'Those About to Die', el estreno a través de Prime Video: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Suiza, Austria, Irlanda, Turquía, Polonia, Andorra, Luxemburgo, Mónaco, Bélgica y, como ya hemos mencionado previamente, España. Así se apunta desde Variety, que recuerda que, mientras que AGC Studios tiene esa potestad en el resto del mundo.

El rodaje de la serie arrancó en marzo de este mismo año en los míticos estudios italianos Cinecittà, donde se ha recreado la Roma del año 79 d.C. En aquel momento, la urbe estaba en pleno auge, sirviéndose en gran medida del esfuerzo de los esclavos. Sin embargo, en esa época tan pletórica, la población empezó a sentir hambre de emociones fuertes, que daría lugar al estallido de la popularidad de las luchas de gladiadores y las carreras de cuadrigas. Así pues, 'Those About to Die' se sumerge en ese mundo marcado por la avaricia, la corrupción y las consecuencias letales.

Estrellas internacionales

Además de contar con el atractivo de tener a Emmerich tras las cámaras, la serie también ha reclutado a varias estrellas reconocibles para conformar su elenco. La más fulgurante es Anthony Hopkins, que dará vida al Emperador César Vespasiano Augusto. Junto a él, también veremos a dos rostros reconocibles de 'Juego de Tronos', como Iwan Rheon y Jóhannes Haukur Jóhannesson, y a otros intérpretes como Tom Hughes, Sara Martins, Gabriella Pession y los españoles Eneko Sagardoy ('Patria') y Pepe Barroso ('Alta mar'). Por su parte, el guionista principal es Robert Rodat, nominado al Oscar por "Salvar al soldado Ryan", cuyos libretos han saltado a la pantalla de la mano de Emmerich y el también alemán Marco Kreuzpaintner.