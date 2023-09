Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En 'Fiesta' la semana del 11 de septiembre se vivió una situación inesperada. Eladio, actual pareja de Ana María Aldón, llamaba en directo al programa para hacer una petición a la diseñadora. Ante la incredulidad del plató, el novio de Aldón le preguntó si se quería casar con él. La colaboradora del programa de Unicorn Content contestó afirmativamente y el público comenzó a aplaudir. Este momento de Telecinco ha sido uno de los más tratados en la prensa rosa desde entonces.

Aurelio Manzano y Ana María Aldón en 'Fiesta'

Sin embargo,, ya que la reacción de Gloria Camila a la pedida de mano no ha tardado en llegar: "Pues que sean muy felices y que coman perdices... A todo el mundo siempre,". Esta respuesta era de esperar por los continuos enfrentamientos de ambas durante el final de la relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano

El sábado 23 de septiembre, la colaboradora de Telecinco se ha vuelto a sentar en 'Fiesta' y ha querido contestar a la hija del torero: "Yo con el padre de mi hijo me llevo estupendamente y no hay ningún problema, Gloria y yo tuvimos un encuentro hace unos meses y nos saludamos, estaba mi hijo delante y nos comportamos de manera cordial, no soy yo precisamente la que está jodiendo, yo lo que estoy siendo es prudente".

Su principal enemigo

Tras la respuesta de Ana María Aldón, Aurelio Manzano se ha entrometido en la conversación que mantenía Emma García con la colaboradora. "Gloria ha sido demasiado prudente con esas declaraciones, a lo mejor es que ella se refiere al pasado, porque han pasado cosas durante el divorcio que aún no se han contado, cosas que tú sabes perfectamente y no puedo contar porque implica a personas que no puedo nombrar". Después de la intervención del periodista, la presentadora le ha recriminado su actitud: "Me parece más doloroso lo que estás diciendo".