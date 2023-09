El novio de Ana María Aldón llama por sorpresa a 'Fiesta' y le pide matrimonio en directo

Por Redacción |

Una llamada por teléfono ha sido el foco de atención de 'Fiesta' este domingo 17 de septiembre. En concreto, Ana María Aldón ha recibido la sorpresa de su nueva pareja, Eladio, mientras que la colaboradora estaba en el plató del programa de Unicorn Content. Su novio le ha pedido matrimonio por impulso en directo.

'Fiesta'

Antes de la llamada de él, la tertuliana y expareja de José Ortega Cano no evitaba compartir lo bien que están juntos ante Emma García y el resto de sus compañeros de programa e incluso reconocía que le encantaría casarse. Poco después,para ella y se escuchaba en directo la voz del hombre con el que sale desde hace unos meses.

Eladio le enviaba un emotivo mensaje ante los espectadores de Telecinco: "Es una mujer espectacular. La quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella". Tras una breve pausa se animaba a pedirle matrimonio en directo con el plató lleno de caras de sorpresa, incluida Ana María Aldón: "Cariño, escúchame, ¿quieres casarte conmigo?", le soltaba sin ocultar su emoción a través de la llamada y antes de que su novio aceptase.

Muy emocionada

Ana María Aldón se emocionaba mientras respondía: "Por supuesto que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque haces que me sienta dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso contigo", soltaba para dejar claro que sí que quería casarse con Eladio. El publico presente y todos sus compañeros de programa miraban con ilusión el momento y el plató arrancaba a aplaudir ante el emocionante momento ocurrido en directo en 'Fiesta'.