La mañana del lunes 18 de septiembre, 'Espejo público' sorprendía al anunciar el fichaje de Gloria Camila como colaboradora, justo un día después de que Ana María Aldón recibiera una inesperada proposición de matrimonio de su actual pareja en 'Fiesta'. En esa situación, tan solo horas después, Mediaset dejaba atrás su veto tanto a José Ortega Cano como a su hija, con el fin de abordar lo que opinarían de la próxima boda de la gaditana, expareja del torero, en 'Así es la vida'.

Una reportera de 'Así es la vida' pregunta a Ortega Cano por el compromiso de Ana María Aldón

y, sobre todo, queremos saber todo lo que ha dicho su hija. Que ella sí ha reaccionado y vaya tela", adelantaba Sandra Barneda , al conectar con Lourdes Pineda, la compañera que el programa había enviado a las puertas de la casa del diestro. De hecho,, su actual novio, aprovechando que salía en coche, aunque no obtuvo ninguna respuesta.

El programa abordó entonces la pedida de matrimonio, de la cual Alejandra Rubio aseguró que "no estaba preparado". "Yo me alegro por ella, porque sé que su relación con Ortega no ha sido su mejor momento", añadía la compañera de Aldón en 'Fiesta', tras lo cual admitió que "es precipitado, pero si está enamorada, ella piensa que es su momento". Mientras, Suso Álvarez, también compañero de la gaditana, aseguró tener "claro que a Ortega Cano no le importa lo más mínimo que Ana María se case, porque ese matrimonio, en su último año, ya no hacía prácticamente vida de pareja".

"Que no joda a los demás"

'Así es la vida' también emitió las declaraciones que Gloria Camila al enterarse del compromiso: "Pues que sean muy felices y que coman perdices". "Y que no joda a los demás", añadió la hija de Ortega Cano. Asimismo, Antonio Montero desveló haber hablado con el diestro: "Lógicamente, él ha pasado una temporada de barbecho de bastante paz y cuando le he querido preguntar por este asunto, él me ha dicho que está de vuelta de todo, que no tiene ningún interés en volver al ruedo mediático". "Está estupendamente, en un momento bueno y tranquilo de su vida", añadía el colaborador, sobre la salud del diestro.