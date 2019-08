Ana Morgade abandona 'Zapeando'

A escasos días de que se estrene la nueva temporada de 'Zapeando', cadena y productora están diseñando los cambios que tendrá esta etapa y cada vez parece que lo que está por llegar se está distanciando de lo que ya conocíamos. Para lamento de muchos seguidores del formato de laSexta, Ana Morgade no continuará formando parte del grupo habitual de colaboradores, según ha anunciado Yotele y ha confirmado FormulaTV.

Ana Morgade, en 'Zapeando'

Desde que Frank Blanco anunció que abandonaba su puesto de presentador, han estado trabajando para dar un nuevo rumbo a este programa de zapping. Confirmando que Dani Mateo sería quien se pondría al frente de la mesa, también se daba a conocer que 'Zapeando' tendría un nuevo decorado en la nueva etapa que se estrena en septiembre.

Pero esta revolución fue a más cuando ya a finales de agosto, Chenoa confirmó que también se marchaba del programa, algo que sorprendió pese a que la cantante no fuese una de las colaboradoras más veteranas del formato. Quien sí que llevaba (prácticamente) desde los inicios de 'Zapeando' era Ana Morgade, quien se había convertido en un icono del programa. Sin embargo, el equipo está inmerso en novedades que se irán anunciando poco a poco antes del estreno de la nueva temporada.

Nuevos proyectos para Morgade

Algunos espectadores ya temieron que esto pudiese ocurrir cuando se anunció en el mes de julio que la colaboradora no renovaba su contrato de exclusividad con Atresmedia. Sin embargo, esto no significaba su salida de 'Zapeando', sino que le daría la posibilidad de formar parte de otros formatos en canales de la competencia. No obstante, con este nuevo rumbo del formato sí que se confirma su marcha, algo que le dejará más tiempo para sus otros proyectos.

"Estoy muy contenta y muy triste (...). Me despido en septiembre, dispuesta a perfeccionar el hermoso y nunca infravalorado arte de la siesta. Me esperan proyectos nuevos y espero que os entusiasmen tanto como a mí. Larga vida a 'Zapeando' y a mis increíbles compañeros", comunica Morgade en sus redes sociales y dando un mensaje de esperanza a sus seguidores: "Prometo decir muy pronto dónde podemos encontrarnos de nuevo".