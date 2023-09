Por Redacción |

El movimiento de Mediaset España de colocar a Ana Rosa Quintana en la franja de la tarde para tratar de mejorar sus audiencias no está cumpliendo los objetivos propuestos. La presentadora no consigue que 'TardeAR' lidere su franja, cayendo frente a la competencia e incluso conformándose con marcar datos en el unidígito que dejan a Telecinco en la tercera posición.

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

Esto ha llevado a que tome una firme decisión sobre su conducción del programa. El pasado 21 de septiembre, Quintana confirmaba que mantendría la dinámica de ' El programa de Ana Rosa ' y. Recordemos que cuando se reincorporó al trabajo tras superar el cáncer, sus doctores le pidieron una vuelta lo menos estresante posible y, por ello, tan solo iba a trabajar de lunes a jueves.

El día que comunicó que esto se mantendría en 'TardeAR', aclaró que ese viernes sí trabajaría, lo que podría asociarse a terminar la semana de estreno del magazine. No obstante, esta recomendación ha vuelto a saltársela el pasado viernes 29. Ana Rosa Quintana volvía a liderar su programa, que había visto cómo la tarde anterior reafirmaba su caída al unidígito. Así pues, la periodista buscaba el modo de conseguir enganchar a la audiencia y no perder adeptos al no estar ella al frente.

Sin mucho éxito

Los esfuerzos de Ana Rosa Quintana manteniéndose en 'TardeAR' en la jornada del viernes no han aflorado mucho éxito. El magazine de Telecinco ha repetido su mínimo en cuota de pantalla con un 9,5%, si bien es cierto que captaba unos pocos miles de espectadores más (729.000) que el día anterior (711.000), cuando firmó el mínimo también en esta categoría. Este final de semana supone un varapalo visto cómo fue ese mismo lunes, donde repitió el 11,3%, su máximo en share, del día de su estreno. El comienzo de la semana podía atisbar un alzamiento de 'TardeAR', que finalmente quedó relegado a un mero espejismo.