Terelu Campos da las gracias a Ana Rosa Quintana por el homenaje a su madre en 'TardeAR'

Por Almudena M. Lizana |

El 18 de septiembre de 2023, Ana Rosa Quintana arrancó 'TardeAR' con un homenaje a las mujeres pioneras de la televisión, nombrando a figuras como Lina Morgan, Laura Valenzuela, Blanca Álvarez, Pilar Miró, Rosa Maria Sardà o Concha García Campoy, entre otras. Durante ese momento, la presentadora quiso hacer hincapié en la figura de María Teresa Campos, que falleció pocos días antes.

Homenaje de 'TardeAR' a las mujeres de la televisión

Dos semanas después del debut de 'TardeAR', Terelu Campos ha escrito en su blog de Lecturas, contando cómo ha vivido los primeros días tras la muerte de su madre,. Al final del artículo, Campos ha mandado un mensaje a Quintana.

"Quiero terminar este blog agradeciéndole a Ana Rosa Quintana que en su vuelta a las tardes, en su primer programa, hiciera un reconocimiento a tantas mujeres importantes. Qué orgullo cuando Ana Rosa nombró a mi madre para dedicarle su primer programa y dijo cosas tan bonitas sobre ella. ¡Muchas gracias, Ana!", escribe Terelu Campos.

¿Su sucesora?

La excolaboradora de 'Sálvame' ha analizado también las palabras de su hermana Carmen Borrego, en las cuales señalaba a Terelu Campos como la "sucesora" de su madre. "Me sentí halagada por las palabras de mi hermana pero, a la vez, me da miedo pensar que no sé si seré capaz de estar a la altura de lo que ella necesita. No es porque sea una carga para mí, sino por ver si voy a saber cubrir las necesidades afectivas que necesita en estos momentos", redactaba la colaboradora de 'La plaza'.