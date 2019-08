Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, nueva presentadora de Mediaset

Mediaset España ha incorporado a una nueva profesional a sus filas y no para cualquier puesto. El grupo de comunicación ha fichado a una nueva presentadora para uno de sus formatos. De esta forma, Anna Ferrer, hija de la popular presentadora Paz Padilla, se ha convertido ya en la nueva presentadora de 'MorningGlory', el veterano espacio que forma parte de la plataforma de vídeos online del grupo. Tras haber estado haciendo unas prácticas en la empresa en la que trabaja su madre, Ferrer ha regresado pero lo ha hecho con un nuevo e importante puesto. ¿Terminará dando el gran salto a la pequeña pantalla, entonces? Visto lo visto, parece que sí.

Anna Ferrer

En la primera entrega que condujo de 'MonrningGlory', ella sin duda fue la auténtica protagonista. "Estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros y muy nerviosa. Vamos a hacer muchas cosas y me vais a poder conocer un poco más" empezaba diciendo en su estreno. La nueva presentadora se mostraba dispuesta a contarlo todo y a convertirse en un rostro cercano y querido para el público del espacio. Pese a los nervios iniciales, la pudimos ver muy cómoda, dispuesta a trabajar muy duro y dominando mucho el estudio, algo que vaticina que tendrá una fructífera carrera en la pequeña pantalla.

A lo largo del espacio, sus seguidores pudieron preguntarle cualquier tipo de duda que tuviesen sobre ella y entre estas cuestiones se le planteó la posibilidad de entrar en un reality show como 'GH VIP' o 'Supervivientes'. La youtuber e influencer dejó claro que por ahora no la vamos a ver en ninguno de esos espacios. "Siempre he dicho que no, aunque por otro lado pienso que lo he vivido tanto con mi madre, que algo en mí se ha quedado", empezó afirmando, para después contar la razón de esta negativa tan tajante: "Creo que es un paso super grande que me daría mucho miedo y que no estoy preparada para hacerlo, de momento no". De esta forma, Ferrer se uniría a Alejandro Rubio, hija de Terelu Campos, que también ha rechazado ya estar en un reality.

Las sorpresas para Anna

Pero la entrega dio para mucho más y es que la presentadora recibió un emotivo y cariño vídeo de su novio Iván Martín. Este bromeaba con que es "su hija de las alarmas" y afirmaba que "puede escoger la alarma más fea que exista en el móvil para despertarse de la siesta". Además, entre risas y con una mirada cómplice con su novia, exclamaba: "Me la como". Pero no era el único en sorprender a la chica y es que Paz Padilla también participaba en este estreno para desearle lo mejor a su hija y sin duda, poner en valor su carácter: "Es una niña fantástica, muy obediente, nunca me ha dado un disgusto. Tiene algunos defectillos (...) es muy drástica".