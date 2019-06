Paz Padilla: "Me he arrepentido de muchas cosas que he hecho en 'Sálvame' por el show"

Emma García, presentadora de 'Viva la vida', ha tenido la oportunidad de entrevistar a Paz Padilla, uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Y es que la gaditana ha trabajado como actriz en 'La que se avecina', como presentadora de televisión en 'Sálvame' e incluso como jurado de un talent show tan exitoso como lo es 'Got Talent'. Y esto destacando tan solo sus últimos trabajos, ya que su carrera profesional es muy larga.

Paz Padilla en 'Viva la vida'

Así pues, Emma García le empezó a preguntar sobre cómo vive ella el hecho de trabajar en un programa tan duro como 'Sálvame'. "'Sálvame' es así, por eso llevamos diez años. Es la verdad, es la calle", empezó diciendo Padilla. "Yo suelto el mono de faena y ahí lo dejo. Yo 'Sálvame' lo dejo en el plató. He aprendido a no llevármelo a casa", confiesa la presentadora de dicho formato.

"Mis compañeras, desgraciadamente no. Se lo llevan a casa y lo pasan fatal. Yo me he arrepentido de muchas cosas que yo he hecho en 'Sálvame' por el show. Muchas veces me he dejado llevar por el espectáculo, porque el momento lo pedía", confesaba Paz Padilla. "Ahora soy muy comedida y hay muchas cosas que ya no hago gratuitamente. Yo pido perdón si a algún compañero le he hecho daño" concluía, mostrándose muy arrepentida.

Su peor momento

Además de contar cómo consigue sobrevivir al trote que supone ser la presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla también ha querido recordar uno de sus momentos más duros durante su trayectoria profesional. "Yo estaba haciendo '¡Ala... Dina!' y no era feliz. Ni el dinero, ni la fama, ni la audiencia me compensaba. Yo tenía una niña pequeña y no la veía", dijo, confesando así el motivo por el que Padilla dejó la serie.