Antón Cortés gana 'La batalla de los jueces' de 'Got Talent' con el equipo de Risto Mejide

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Mediaset España ha vuelto a confiar en 'Got Talent España' y han preparado una entrega inédita para el día de Reyes llamado 'La batalla de los jueces'. En cambio, no es la primera vez que el grupo de comunicación lleva a cabo una edición especial del concurso, ya que en 2023 se colocó en la parrilla de programación una temporada de 'Got Talent All Stars" en la que actuaron los mejores participantes del formato de todo el mundo.

Antón Cortés en el especial de 'Got Talen España'

En la entrega del 6 de enero de 2024. Además, ha contado con el mismo jurado que la novena temporada del concurso, puesto que han participado Paula Echevarría Florentino Fernández . Estosdebido a que cada uno tenía un equipo compuesto por tres integrantes y eran ellos quienes

Del equipo de Florentino Pérez y de Paula Echevarría han salido los dos primeros concursantes que tenían la posibilidad de llevarse los 25.000 euros de premio de 'La batalla de los jueces'. Naia, la joven cantante del equipo del humorista, ha sido la primera escogida, mientras que el bailarín Samuel Martí ha sido el seleccionado del equipo de la actriz. El siguiente grupo en actuar ha sido el de Risto Mejide y el jurado se ha decantado por el pianista Antón Cortés.

Antón Cortés y su piano conquistan al público

Tras las actuaciones del equipo de Edurne, los miembros del jurado han decidido que el grupo de baile Inmortal Corporation tenga las opciones de llevarse el premio de la gala. Finalmente, el público presente en el plató ha sido el encargado de escoger al ganador de esta entrega especial y ha convertido al joven pianista Antón Cortés en el gran triunfador de la noche.