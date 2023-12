Telecinco aclara cómo será 'La batalla de los jueces', el especial de 'Got talent'

Por Redacción |

Con la llegada del fin del año las principales canales anuncian novedades. Algunas de ellas son a más largo plazo y otras para esta época del año y que se emitirán a modo de especial durante las fiestas. Uno de esos programas de estreno será un nuevo derivado de ''Got Talent España, que llegará a Mediaset tras su éxito desde hace años y de probar suerte con un 'All stars' que no brilló en exceso.

'Got talent'

Hacía semanas que Telecinco promocionaba un especial del concurso de talentos y ahora. El formato recibirá de nuevo a Santi Marín al frente y lo acompañarán los integrantes del jurado actuales. Paula Echevarría Risto Mejide repiten en sus roles en una edición en la que contarán con mayor presencia.

Según ha avanzado Telecinco, aspiraban a participar en el especial los 106 concursantes que han recibido un pase de oro en la historia de 'Got talent', que ya ha alcanzado su novena edición. De todos ellos, cada juez ha elegido a tres para que demuestren a la audiencia y al resto del jurado su talento, que decidirán a su favorito. De los cuatro finalistas resultará tan solo uno ganador a decisión del público.

Un formato muy exitoso

Aunque con el paso de los años sus datos han ido desinflándose, el programa de talento de Mediaset es uno de los más exitosos de su parrilla hasta ser líder en su última edición con buenos datos de audiencia. Eso habrá motivado a Telecinco para que siga apostando por él para las fiestas, en el que años atrás ya había metido varios especiales. Entonces fueron contenidos específicos con entregas dedicadas a ciertos talentos, como la magia.