Así se despiden los protagonistas de 'Élite' tras rodar el final de la serie de Netflix

Por Daniel Parra |

La octava temporada de 'Élite' llegará a Netflix en 2024, y con ella, su final. El pasado miércoles 20 de diciembre, la ficción finalizó su rodaje y los actores y miembros del equipo se despidieron, muchos de ellos entre lágrimas. Omar Ayuso ha compartido a través de su cuenta de Instagram algunas stories del último día de grabación, donde sus seguidores pueden ver cómo algunos de sus compañeros se atrevieron a pronunciar discursos para decir adiós a la serie.

Mirela Balic se despide de 'Élite'

Entre las imágenes compartidas por el actor,en el aula del instituto.: "Es muy abrumador veros". Gleb Abrosimov , Eric, no pudo contener las lágrimas y Balic le abrazó. A continuación, el actor agradeció a sus compañeros visiblemente emocionado:, viniendo aquí, he conocido muchísima gente, me he llevado muchos amigos... Me despertaba por las mañanas y venía aquí contento".

Después, André Lamoglia, Iván en la ficción, afirmó que "todo lo que dijese aquí no sería suficiente para expresar lo que siento por este proyecto". "Fueron cuatro temporadas, tres años, vine de Brasil para estar aquí y me habéis hecho sentir en casa", dijo con un ramo de flores en la mano, al igual que el resto de sus compañeros de reparto. Valentina Zenere, Isadora en 'Élite', siguió con lo dicho por Lamoglia: "Ninguno de nosotros es de acá, tenemos muy lejos a nuestra familia, a nuestros amigos, duele mucho estar lejos...". "'Élite' a mí, personalmente, me llegó en un momento de mi vida que yo no estaba confiando en mí, y todos ustedes lo hicieron, me dieron un lugar, me hicieron sentir importante, que valgo, que tengo talento, y me dieron las ganas de seguir trabajando cada vez más duro, y, sobretodo, una casa", dijo.

Cristina Rodríguez también dijo adiós

Durante el último día de grabación, otra de las personas que trabajan detrás de cámaras pero que es una de las más conocidas en su profesión, Cristina Rodríguez, aprovechó para explicar lo que ha significado 'Élite' para ella. La diseñadora de vestuario, presentadora y actriz, que ha trabajado como estilista afirmó que 'Élite' es de lo más especial que le ha pasado: "He hecho cosas que están bien, pero que no me representan. Y de repente, Antonio Asensio, Paloma Molina me llaman para hacer 'Élite'. Ya el título, yo digo: 'Esto creo que me pega'. Y de repente, puedo hacer lo que quiero, puedo volar, puedo jugar, puedo poner mi sello...".