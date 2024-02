Asuman le buscará una nueva pareja a Yildiz por internet en 'Pecado original'

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Pecado original' continúa atrapando a sus espectadores gracias a las constantes traiciones que viven los personajes. Si algo ha dejado claro el reparto de la exitosa ficción turca en este año de emisión es que todos hacen lo que haga falta para conseguir sus objetivos. Y esto no va a parar, puesto que Antena 3 pretende mostrar hasta dónde son capaces de llegar en los próximos capítulo.

Ender en 'Pecado original'

¿Cómo seguirá 'Pecado original'?

En el capítulo que se ha emitido este miércoles 14 de febrero se ha vividode Halit. En ese momento, ha aparecido Halit y se ha desatado el enfrentamiento. Sin embargo, cuando parecía que no podía ir a más,

En el capítulo que se podrá ver el jueves 15 de febrero a partir de las 17:00 horas, Asuman se cansará de que su hija Yildiz no esté casada y tratará de encontrarle una nueva pareja. Para ello, decidirá buscar a algunos hombres en internet para enseñárselos a Yildiz. En su búsqueda, Asuman da con un chico llamado Çagatay que podría encajarle a su hija.

El amor no será el único protagonista de este episodio, ya que el holding seguirá dando muchos dolores de cabeza a Ender, Sahika y Mert.

Las dos últimas se aliarán para llegar a un acuerdo con un posible nuevo socio. En cambio, Ender no lo ve claro porque no cree que con esta decisión la empresa pueda salir a flote. Finalmente, al no tener ninguna alternativa, Ender tendrá que firmar y aceptar al nuevo socio de la compañía.