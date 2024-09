Atresmedia presenta 'El gran salto', la serie del éxito y el infierno de Gervasio Deferr "sin líneas rojas"

Por Joan Centelles Martínez / Fernando S. Palenzuela |

Atresplayer ha presentado en el festival de San Sebastián una de sus grandes apuestas de ficción para la nueva temporada: 'El gran salto', que aterrizará con el primer episodio el próximo 17 de noviembre. La serie original de la plataforma narrará en cinco capítulos la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr, desde su camino hacia el éxito hasta la caída a los infiernos.

Presentación de 'El gran salto'

, y estará acompañado de Olivia Baglivi Bea Segura , entre otros muchos actores. 'El gran salto' es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y que está dirigida por Roger Gual . Además, cuenta con Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra como productores ejecutivos y con Jaume Banacolocha como productor, así como con José Rodríguez, que asume el puesto de creador y guionista de la serie.

Uno de los aspectos que resaltan de 'El gran salto' es que tratará tanto las luces como las sombras de la carrera de Deferr. "Era un gran reto contar esta historia. Tiene una historia íntima y personal que es brutal. Gervasio tiene mucha generosidad y nos contó todo de su vida. No queríamos líneas rojas, si había que bajar a los infiernos se bajaba", expresa Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV. Unas palabras que también comenta Jordi Frades, director de Diagonal TV (Banijay Iberia): "Los biopics son complicados para no hacer un lavado de cara, pero al conocer la historia y conocerlo a él nos atrevimos. Él mismo ha contado sus éxitos y sus infiernos".

"Esta historia empezó siendo un encargo y acabó siendo algo muy personal. Tiene toques de vivencias personales que están contadas desde la pasión. Gervi va de frente y eso se traspasó a los guiones", expresa también Roger Gual, director de la serie. "Todos conocemos a gente que ha pasado por cosas como Gervasio y ahí es donde la serie te deja un poso", añade sobre el trasfondo que tendrá la ficción.

Un Deferr, "eternamente agradecido"

El protagonista que inspira la serie, Gervasio Deferr, se muestra "eternamente agradecido" por el proyecto que convertirá su vida en ficción, después de haberla plasmado ya en papel: "Sé que mi historia no era fácil, tampoco contarla, pero ese paso lo di hace tiempo. Plasmarla en pantalla ha sido espectacular, es muy potente. Han entendido la esencia de lo que estaba viviendo y lo que necesitaba contar y seguir curándome. Yo hice el libro al salir del centro por seguir rehabilitándome (...) La serie va a plasmar la historia mejor que el libro".

"Hay pequeños detalles que no son como era la realidad, pero la historia es como la sintió y la sufrió mi familia", comenta Deferr sobre cómo se ha adaptado su vida en los cinco capítulos que formarán la serie. "Tener la oportunidad de ver mi vida con 43 años es mágico y muy extraño. He visto 10 veces el primer episodio y todavía se me hace raro", reconoce también.

Gervasio Deferr y Óscar Casas, en la presentación de 'El gran salto'

El campeón olímpico ha aprovechado para hacer hincapié en los valores que va a reivindicar la serie: "La mejor medalla es tener esta serie en donde la gente se pueda apoyar en mis errores para no vivirlos. Da igual lo alto que hayas llegado, lo bajo que caigas, siempre hay una salida. Yo ya no quiero ganar, quiero estar tranquilo. Detrás de las medallas hay mucho más, y en este momento en el que la salud mental está tan al día, yo que he cogido cosas oscuras creo que era la ocasión de contarlo".

Sobre cómo ha sido el trabajo de Óscar Casas al interpretar a Deferr, Jordi Frades destaca que va a ser "un antes y un después" en su carrera. "Lo que ha hecho Óscar es enorme, gracias por el compromiso porque es duro, pero bonito y gratificante", resalta por su parte Monste García. También, el propio Deferr confiesa el descubrimiento que ha sido para él a nivel personal coincidir con el actor: "Óscar ha entrado en mi corazón y me ha ganado para siempre".

Desde el punto de vista de la actuación, Casas se ha sincerado sobre cómo se preparó el personaje, así como la experiencia en el rodaje: "He vivido unos meses con Roger [el director] mano a mano espectaculares, donde su confianza me ha dado la posibilidad de volar y de jugar y ahí ha estado la clave. Todo el equipo ha estado a full, con una pasión y concentrados todo el día (...) El último día de rodaje me di cuenta hablando con mi madre de la oportunidad que me habían dado".

"Un nuevo Óscar y os va a alucinar"

"Había mucho material que me ayudó a construir y entenderlo", explica Casas sobre el apoyo que le brindó Deferr para construir el personaje. "Yo le he dado cuatro inputs de nada, pero el trabajo lo ha hecho él. Yo he intentado compartir rato con todos. Os va a descubrir un nuevo Óscar y os va a alucinar", comenta el campeón olímpico por su parte, que se deshace en halagos con la actuación de Casas.

Explican, además, la implicación que tuvo el actor con meterse en la piel de Deferr: "A veces tenía miedo de abrirme en canal y dejarme muchos momentos porque no sabía qué iba a sentir. Mi madre me decía que tenía que ir a fondo porque si no no iba a ser fiel. Luego ya estarían ellos para ayudarme (...) Pensaba que Gervi había salido de mí, pero hace poco empecé una película y repasándolo con mi hermano me dijo que seguía hablando igual. Estoy ahora con la misma coach imitando la forma en la que hablaba yo", reconoce Casas.

Gervasio Deferr y Óscar Casas, en el rodaje de 'El gran salto'

Los actores que acompañan al protagonista también han dado algunas pinceladas de cómo ha sido el proyecto, además de destacar el esfuerzo de su compañero. "Roger [el director] nos ha dado una tremenda libertad para trabajar guiados por él. Lo de Óscar ha sido un absoluto compromiso y le admiro mucho", aplaude Alfons Nieto. Olivia Baglivi, por su parte, destaca la "ilusión" de poder participar en una historia "tan cruda y sensible" como esta: "Se respiraba mucho respeto y mucha admiración. El compromiso y la disciplina de Óscar me han resultado inspiradores".

"Yo seguiré mejorando cada día"

"En este rodaje hay mucha excelencia", añade Bea Segura. La actriz, además, explica que dentro de la historia interpreta metafóricamente a la conciencia del protagonista. "Agrupo a todas las personas que ayudaron a Gervi en la rehabilitación, entre psicólogos, psiquiatras, enfermeras... Soy el hilo conductor de la historia", expresa, además de agradecerle a Deferr "su capacidad para abrirse". En relación a esto y a como enfrenta el futuro, el campeón olímpico comenta: "Ya por fin he entendido que la gimnasia ha terminado y ese era el vacío que me había dejado. Hay que esforzarse, hacer una lucha interna, decir lo que no te gusta... Es un proceso sin más. Yo seguiré mejorando cada día".