Atresplayer se sumerge en 'La sombra de la tierra': "No se ha hecho una serie así en España"

Por Joan Centelles Martínez / Fernando S. Palenzuela |

Aprovechando el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Atresmedia ha presentado 'La sombra de la tierra', el nuevo drama rural que se sumará a la amplia oferta de contenidos de Atresplayer esta temporada. La ficción está basada en la novela homónima de la actriz Elvira Mínguez, que se pone por primera vez tras las cámaras como directora del proyecto, además de asumir el cargo de guionista.

La trama sigue la historia del, Garibalda y Atilana, las grandes rivales a las que dan vida las actrices Adelfa Calvo María Morales , respectivamente., mientras que Marcos Ruiz Ginés García Millán , George Steane, Quique Niza Amaia Sagasti , María García-Concha, Aina Picarolo, Camila Viyuela Richard Holmes , Tusti de las Heras e Izan Corchero, entre otros,

La nueva serie original de Atresplayer, producida por Atresmedia TV en colaboración con Fonte Films, contará con un total de cuatro episodios de 50 minutos. Siguiendo con los detalles de su producción, Montse García, Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz son los productores ejecutivos de la serie, mientras que la coproducción ejecutiva corre a cargo de Lucía Alonso-Allende. Mínguez es la directora y guionista de la ficción y Jorge Blas el analista de guion.

Rueda de prensa de 'La sombra de la tierra'

Una implicación total del equipo

Desde el grupo de comunicación, Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, promete que "no se ha hecho una serie así en España", destacando de la misma que es muy "dura y áspera": "Cuando leímos la novela ya vimos que tenía potencial y nos enamoró". Esas palabras las ha suscrito Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer: "Es una historia muy local, pero con personajes con conflictos universales".

Por otro lado, Pablo Isla, de Fonte Films, reconoce que producir esta serie ha sido para ellos "un privilegio": "Desde que leímos la novela nos enamoramos de la historia. Se ha trabajado mucho, con mucha ilusión, esfuerzo y cariño". En la dedicación que el equipo le ha brindado al proyecto también ha insistido Carla Pérez de Albéniz, productora ejecutiva de Fonte Films, que ha aprovechado para anticipar que "es un proyecto único que no va a dejar indiferente a nadie".

Adelfa Calvo en 'La sombra de la tierra'

Reivindicar los claroscuros femeninos

La creadora de la serie, por su parte, ha ofrecido las primeras pinceladas de lo que el espectador podrá ver en los cuatro capítulos que conforman la ficción, así como los valores que pretendía reivindicar con ella respecto a las mujeres. "Esta serie habla de los abusos a los niños en las familias. No quería dotar a las mujeres de las características típicas de los hombres, pero estoy cansada de no poder ver a las mujeres en su plenitud y para mí era una de las cosas mas importantes".

Con este propósito que perseguía, Mínguez continúa expresando: "Las mujeres somos absolutamente maravillosas, pero también deleznables, hay de todo. Estas mujeres odian a los hijos y estamos acostumbrados a que sean los hombres, pero aquí son las mujeres. 'La sombra de la tierra' son claroscuros, hay dos al día y esa parte negra es necesaria e importante, y ahí ha estado mi cabeza. Eso representa los abusos, ese silencio".

Adelfa Calvo ha sido otra de las que ha aplaudido la dedicación del equipo, alabando especialmente a Mínguez: "Nunca en mi vida he visto tanto respeto en el equipo con una directora como con ella. Todos hemos ido a una con ella y nos ha tratado con mucho cariño. Con un gesto y una palabra entendíamos todo". "Los abusos familiares son una cosa tan silenciada que me parece importante que le den luz para esa gente que está sufriendo", añade sobre lo que tratará la serie.

"Vengo de una familia donde ha habido abusos"

Por su parte, la otra de las protagonistas, María Morales, también ha aplaudido la representación que la ficción hará de las mujeres. "No abundan los personajes femeninos con este empaque y esta valentía. Es una alegría y un regalazo". También destaca que, aunque está ambientada a finales del siglo XIX, es bastante actual: "Hay algo reconocible en la familia. Es una historia dura y rural, pero tiene la potencia de que aunque sea un pueblo chiquito es universal".

"El reto de este trabajo era encarnar el odio en un estado puro y partes que no nos hacen sentir tan orgullosas. Aquí era a las claras ir a jugar a saco, sin clichés, con trasfondo. Era una dificultad, pero creo que todo el proceso de ensayo era ya ir desengranando y entender que todo ese odio tenía que ver con algo, con un pasado", comenta también Morales sobre cómo se preparó el personaje.

"Me ha hecho revivir escenas y comentarios de mi abuela y de mi familia. Hay algo del sentir, del qué dirán. Vengo de una familia donde ha habido abusos, entonces entendía eso. Para mí ha sido un homenaje a mis ancestras que lo han hecho como han vivido. Ese motor deleznable de estas mujeres es porque no han tenido amor. Es triste que lo paguen con sus hijos, pero no están cortando nada porque tienen un legado", añade la actriz.

María Morales y Quique Niza en 'La sombra de la tierra'

El reparto se deshace en halagos con Mínguez

Sobre el elenco, Mínguez ha expresado que cuando escribió la novela ningún personaje tenía cara, salvo el que interpreta Carmelo Gómez. "Tenía muy claro que Vacas era Carmelo, porque tenía en mi cabeza momentos que he vivido con él. Una vez que tenía configurado el trío central, lo otro iba por sí solo". La directora también destaca del proyecto la implicación de todo el equipo como un todo: "No somos elementos individuales, somos un conjunto que hay que complementar".

El actor que conforma el trío protagonista comenta sobre la serie: "Tiene un poco de 'Fortunata y Jacinta', de esas historias teatrales que antes se hacían en televisión", expresa Gómez. "Está rodada como cine, son cuadros, está muy cuidada. Esto viniendo de una plataforma tiene un valor incalculable", promete por su parte George Steane. "Elvira ha hecho algo muy importante. Su inteligencia y talento como actriz la ha llevado a la dirección siendo muy generosa. Ella sabe que los actores en cierta medida también somos creadores y ha conseguido unificar ese talento", aplaude Ginés García Millán sobre la directora.

A su vez, la actriz Amaia Sagasti expresa sobre el papel de Mínguez al frente del proyecto: "Estábamos todos al mismo nivel en el rodaje, capitaneados por una misma mujer. Elvira nos dio un trato distinto a cada uno, es un poco bruja, y nos hablaba de la forma que necesitábamos que nos hablara. Nos dejaba nuestro espacio para crear". Algo que, para rematar, también subraya Marcos Ruiz: "Ha sido muy generosa, sobre todo teniendo en cuenta los años que ha necesitado para hacer la novela y la serie. Ha dado muy buen resultado gracias a ella".