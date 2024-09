Atresplayer presenta 'Drag Race España 4': "Es la mejor temporada, las reinas venían con los egos resueltos"

Por Almudena M. Lizana |

El 18 de septiembre de 2024, Atresplayer presentaba la cuarta edición de 'Drag Race España' que se estrena el 22 de septiembre con una rueda de prensa que contaba con Supremme de Luxe, presentadora del formato, Ana Locking, Javier Calvo, Javier Ambrossi, jueces del show y Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer, y Jonathan Ruiz Camino, codirector del programa.

Supremme de Luxe en la rueda de prensa de 'Drag Race España 4'

Nada más empezar la presentación, Ferreiro adelantaba que va a haber una" y anunciaba que. "Es una que puede cambiarlo todo en último momento", explicaba la directiva, sin dar más detalles, emplazando al espectador a ver el estreno del programa. "'Drag Race' es uno de los pilares de los contenidos originales, es un gran formato que tiene unos grandes valores", añadía Emilio Sánchez Zaballos, anunciando que los suscriptores de Atresplayer ya pueden ver la entrada de todas las reinas en el taller de trabajo., el formato extra que rodea al universo del programa.

"Se nos ha encendido el corazón al ver las imágenes, ese plató tiene alma y es una temporada muy emocionante, desde el minuto uno todos conectamos con ellas y es una temporada completa, reñida y llena de sorpresas. Son casi 50 reinas las que hemos presentado al mundo. Me emociona verlas entrar en ese taller, es uno de los momentos más bonitos de sus vidas", decía Jonathan Ruiz, codirector del programa junto a Lola Ibarreta.

"Lo único que quiero decir es que es muy breve y voy a poner a la gente muy nerviosa. Creo que la cuatro es la mejor temporada de 'Drag Race' que tenemos hasta ahora. Por cómo se ha desarrollado todo, la conexión que ha habido entre ellas, tienen una energía fabulosa, han peleado mucho sin fastidiarse entre ellas", aseguraba la propia presentadora. "Esta temporada daba gusto ir a trabajar, me enorgullece", complementaba Calvo.

"Me emociono sólo de verlas entrar en el taller. Ha sido la temporada definitiva, me he enamorado profundamente y para siempre de este formato. Tienen algo que ha llegado muy dentro", comentaba emocionado Javier Ambrossi. "Queríamos ver los vídeos de nuevo para de verdad atinar bien en la decisión. Soy un poco la llorona del grupo, esta temporada esa conexión de la que estáis hablando se ha hecho desde el amor en todos los sentidos. Las reinas venían con los egos bastante bien resueltos, aceptaban las críticas y entendían que los retos eran para lucirse también", explicaba Ana Locking.

Rueda de prensa de 'Drag Race España 4'

¿Qué ha pasado con el 'Global All Stars'?

Ya en la ronda de preguntas, el equipo presente de 'Drag Race España' contestaba a la ausencia de reinas de la versión española en el 'Global All Stars', cuestión realizada por FormulaTV. "Influye mucho el tema del inglés, es un factor bastante importante, es muy complicado desenvolverse con soltura en una lengua que no sea la tuya", explicaba Supremme de Luxe. Por su parte, Ambrossi añadía lo siguiente: "A mí me consta que tuvieron conversaciones con varias reinas para el 'Global', pero no llegaron a buen puerto por diferentes razones. El intento está y espero que en la siguiente edición se haga realidad".

Respecto a la nota de puntuación de las ediciones de 'Drag Race España' en IMDB, destacando el aprobado de la tercera edición frente a los notables de la primera y la segunda, también preguntado por FormulaTV, Supremme de Luxe aseguraba que ella tiene "bastante el pulso en la calle". "Hacemos autocrítica e intentamos mejorar en cada temporada", decía Javier Calvo.

Contestan a una polémica

En cuanto a una de las polémicas que surgieron con el 'Meet the Queens' relacionadas con Angelita la Perversa, donde usuarios de Twitter la tachaban de tránsfoba, Jonathan Ruiz ha sido claro y conciso: "La huella digital es algo inevitable, las personas evolucionamos, crecemos. Señalar a una persona por algo que puso en 2012... Es parte del propio aprendizaje vital, las personas somos imperfectas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", zanjaba el codirector del programa.