"Spider-Man: No Way Home" trepa a un 11,7% frente a 'Secretos de familia' (10,3%) y '¡Allá tú!' (8,7%)

Por Redacción |

Las cifras han cambiado, pero el orden de los factores en la noche del domingo es el mismo. El cierre de la semana televisiva vuelve a estar dominado por la oferta cinematográfica de La 1 que, tras la buena acogida de "The Karate Kid" (11,1%), se supera a sí misma con la llegada de la séptima película más taquillera de la historia, "Spider-Man: No Way Home", que convence a 11,7% del público. En su salto a la televisión pública, la cinta de Marvel engancha entre sus redes a una media de 1,151 millones de espectadores, desmarcándose así como el contenido más visto del prime time.

La segunda opción, al igual que la semana pasada, es 'Secretos de familia', que se deja tres décimas para anotar un 10,3% ante casi 900.000 espectadores. Mientras tanto, '¡Allá tú!' recoge esos 0,3 puntos de su competidora para ascender a un 8,7% de cuota. En el mismo horario, la reposición de 'Cuarto milenio' se queda en un 5,8% y laSexta pierde fuelle con "El bar" (3,6%).

"Spider-Man: No Way Home"

Prime time

La 1 vuelve a coronarse con 'La película de la semana' y sube +0,6 puntos hasta un 11,7%

'Secretos de familia' (10,3%) se deja -0,3 puntos y cae por debajo de los 900.000 espectadores

Mejora de +0,3 puntos para '¡Allá tú!', que asciende a un 8,7%

'Cuarto milenio' (5,8%) remonta +0,8 puntos

"El bar" (3,6%) supone un descenso de -0,8 puntos para laSexta

Antena 3

Secretos de familia896.000 10,3%

Telecinco

¡Allá tú!846.000 8,7%

La 1

Película de la semana Spider-Man: No Way Home 1.151.000 11,7%

laSexta

Cine El bar 388.000 3,6% Encarcelados202.000 2,8%

Cuatro

First Dates387.000 3,8% First Dates762.000 6,9% Cuarto milenio460.000 5,8%

La 2

Rutas bizarras: Por el camino de Santiago Unas vacas guapas y la saga de los Mario 377.000 3,4% Versión española Las furias 200.000 2,5%

Late night

La reposición de 'Me resbala' (6,6%) sigue subiendo y rasca otros +0,3 puntos

La segunda emisión de 'Secretos de familia' (5%) asciende +0,5 puntos

El cine nocturno de La 1 alcanza un gran 9%

Telecinco

Me resbala295.000 6,6% Casino gran Madrid online show81.000 3,5%

Antena 3

Secretos de familia155.000 5%

Cuatro

Cuarto milenio169.000 6%

La 1

Cine Animales fantásticos y dónde encontrarlos 378.000 9%

laSexta

Encarcelados130.000 3,4% Pokerstars casino live19.000 0,9%

La 2

Apocalipsis: Hitler ataca Europa occidental 1940 La trampa 86.000 2,3% Apocalipsis: Hitler ataca Europa occidental 1940 Últimos combates 72.000 3,2%

Sobremesa y tarde

El 'Multicine' (11,8%, 11,6% y 8,7%) de Antena 3 mejora en todas sus entregas (+1,6, +3,5 y +2,1 puntos)

La Vuelta a España aglutina al 8,8% de la audiencia en La 1

La edición veraniega de 'Fiesta' (9,2%) pierde -1,4 puntos en una semana

Antena 3

Multicine Un encuentro peligroso 1.151.000 11,8% Multicine 2 Oficial y asesino 1.052.000 11,6% Multicine 3 Una reforma con amor 766.000 8,7%

Telecinco

Fiesta de verano851.000 9,2%

La 1

La Vuelta: Programa Mataró-Barcelona 860.000 8,8% Incluye: - La Vuelta Mataró-Barcelona 860.000 8,8% Sesión de tarde El último samurái 569.000 6,3% Viaje al centro de la tele Bailad, bailad, benditos 514.000 5,9% Aquí la Tierra812.000 8,9%

laSexta

Cine Mientras la ciudad duerme 391.000 4% Cine 2 Desconexión 202.000 2,2%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1312.000 3,2% Cine El ultimátum de Bourne 604.000 6,2% Cine 2 El código de Carlomagno 3: La cámara de ámbar 439.000 4,9% Cuatro al día: Fin de semana379.000 4,3% El desmarque Cuatro 2324.000 3,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana410.000 4,1% Grandes documentales241.000 2,5% Incluye: - Los cuentos africanos de Maleika Los fantasmas de la sabana 215.000 2,2% - El bosque centenario259.000 2,7% - El bosque centenario226.000 2,4% - Panteras Guepardo: El más veloz de los felinos 256.000 2,8% Ruta Vía de la plata: Diario de un ciclista236.000 2,6% Canas de viajar Valencia-Alicante 235.000 2,7% Atletismo: Campeonato del Mundo394.000 4,1%

Mañana

'Socialité' (10,6%) se recupera tras el golpe del Mundial Femenino y crece +5,4 puntos

'La ruleta de la suerte' también se recompone al duplicarse a un 16,4% (+8,2 puntos)

'Cuatro al día' (6%) triplica su anterior registro

Telecinco

Enphorma18.000 3,8% ¡Toma salami! La Patiño 32.000 5,4% ¡Toma salami! Semana santa 29.000 4,1% Mejor llama a Kiko19.000 1,9% Got Talent España: Momentazos154.000 8% Got Talent España446.000 11% Socialité by Cazamariposas740.000 10,6%

Antena 3

Remescar, cosmética al instante4.000 1% Pelopicopata10.000 1,4% Los más...156.000 6,1% Incluye: - Los más TV51.000 4,5% - Lo mejor de cada casa132.000 6% - Los más TV234.000 6,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Potaje de habas secas con hierbabuena 306.000 7,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Aguacates rellenos 334.000 7,3% La ruleta de la suerte539.000 10,2% La ruleta de la suerte1.272.000 16,4%

laSexta

Bestial8.000 1,7% Bestial6.000 0,9% Bestial12.000 1,2% ¿Qué me pasa doctor?52.000 2,8% Zapeando89.000 2,6% Equipo de investigación El genio de Calatrava 199.000 4,6% Equipo de investigación El abogado del diablo 295.000 5,5%

La 1

Comando actualidad Negocio divino 295.000 7,4% Españoles en el mundo Islas Azores 307.000 6,8% Españoles en el mundo Hawái 408.000 7,3% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Mecano-grafía 466.000 6,5% Corazón fin de semana663.000 7,6%

Cuatro

Imágenes con música5.000 1% Mejor llama a Kiko8.000 1,4% ¡Toma salami! Santos inocentes 12.000 1,8% ¡Toma salami! Lo mejor de 2019 18.000 2,4% ¡Toma salami! Vamos a la playa 47.000 4,4% Volando voy78.000 4,4% Volando voy Alto Tajo, Guadalajara 182.000 5,5% Viajeros Cuatro Gipuzkoa 281.000 6,6% Viajeros Cuatro Sídney 321.000 6% Cuatro al día: Fin de semana455.000 6%

La 2

Las rutas DAmbrosio La manchuela 17.000 3,4% Lugares con encanto de Canarias37.000 4,8% Los conciertos de La 2 Los conciertos de radio clásica 24.000 1,8% Medina27.000 1,5% Buenas noticias TV35.000 1,8% Shalom28.000 1,3% Últimas preguntas79.000 3% El día del señor297.000 8,4% Incluye: - Santa misa301.000 8,5% - Santa misa263.000 7,4% Pueblo de Dios Tanzania en tus manos 169.000 4,2% Saber vivir111.000 2,5% Flash moda112.000 2,3% Flash moda monográficos La revolución de Tommy 92.000 1,7% Zoom tendencias96.000 1,5% Diseñando el paraíso88.000 1,1% Planeta comida Cultura y riqueza gastronómica en España 156.000 1,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias fin de semana' domina las dos franjas informativas. En primer lugar, la edición de la hora de la comida alcanza a 1,825 millones de espectadores, es decir, a la mayor masa de público de la jornada, y con su 18,6% de share supera a Telecinco (10,9%) y La 1 (10%). En el siguiente horario, el telediario principal de Atresmedia logra un 11,6% que le vuelve a servir para imponerse al ente público (11,1%) y a Mediaset (9%).

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.825.000 18,6% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.169.000 11,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:001.066.000 10,9% Informativos Telecinco 21:00892.000 9%

La 1

Fin de semana 24h269.000 15,4% Teled. fin semana 1992.000 10% Teled. fin semana 21.142.000 11,1%

laSexta

laSexta noticias 14h646.000 8,5% laSexta deportes 1548.000 5,7% laSexta noticias 20h393.000 4,5% laSexta deportes 2268.000 2,6%

Cadenas:

En términos diarios, Antena 3 completa un complicado pleno, ya que con su 10,6% dominical logra logra encabezar el ranking de cadenas a lo largo de toda la semana. Por su parte, La 1 se consolida como segunda opción con su 9,1% y Telecinco se distancia con un 8,8%. Mientras tanto, Cuatro (5,3%) aventaja a laSexta (3,7%), La 2 baja a un 3% y en TDT destacan Energy (3,1%), Divinity (3%), FDF (2,5%), Trece (2%) y Mega (2%).