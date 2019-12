'The Neighborhood' y "Spider-Man: Homecoming" reinan en una noche de débiles audiencias

'The Neighborhood'

. Prácticamente todas las cadenas decidieron tirar la toalla y apostar por reposiciones de espacios y ficciones; parece claro que todas quieren lanzar sus grandes bazas en cuanto arranque el año 2020. De esta forma, en un día marcado por el liderazgo de ABC por un lado junto a CBS en el segundo después, la apuesta líder fuede pleno con el estreno de la taquillera película " Spider-Man: Homecoming " ya que está consiguió liderar a partir de las 8:30, logrando reunir a

Por otro lado, cabe destacar el descenso generalizado de las ficciones de FOX, ya que '9-1-1' y 'Prodigal Son' no pudieron mantener los datos de la semana anterior y destacar el rendimiento de 'Ellen's Greatest Night of Giveaways', que pese a ser tercera opción se su franja, al ser una reposición no obtuvo para nada datos malos (3.240.000 espectadores). Después, 'Manifest' se mantuvo en segunda posición superando los 2,5 millones de espectadores de media y 0,4 puntos de rating. Por su parte, la doble apuesta musical de The CW fracasó ya que se mantuvo en último lugar de su franja de emisión.

Adultos 18-49

ABC: 0,6/3

CBS: 0,4/3

NBC: 0,4/2

FOX: 0,3/2

The CW: 0,2/1

CBS

08:00 - 'The Neighborhood' (R): 5.120.000 [0,6/4] (1º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola' (R): 4.370.000 [0,5/3] (2º) 09:00 - 'All Rise' (R): 3.690.000 [0,4/2] (3º) 10:00 - 'Bull' (R): 4.199.000 [0,4/3] (2º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' (R): 3.240.000 [0,5/3] (3º) 09:00 - 'Manifest' (R): 2.500.000 [0,4/3] (2º) 10:00 - 'Manifest' (R): 1.930.000 [0,3/2] (3º)

ABC

08:00 - "Spider-Man: Homecoming" (8-11 p.m.) (Estreno): 2.530.000 [0,6/3] (2º)

Fox

08:00 - '9-1-1' (R): 2.060.000 [0,3/2] (4º) 09:00 - 'Prodigal Son' (R): 1.280.000 [0,3/1] (4º)

The CW