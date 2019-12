'Got Talent: El gran show' lidera con un 15,2% frente al especial de Pastora Soler en La 1 (7,9%)

Jennifer y Risto, en 'Got Talent'

En la víspera de Nochevieja, las cadenas aprovechan para lanzar especiales, como es el caso de Telecinco que lideró con su ' Got Talent: El gran show ' apuntándose un 15,2% y contando con 1.879.000. Televisión Española también quiso apostar por un especial dedicado a Pastora Soler , titulado

Antena 3 se mantiene con su cine en datos bajos y firma un 10% (-0,2) con "Misión imposible: Protocolo fantasma". laSexta y Cuatro también apuestan por el cine y mientras la cadena de Atresmedia apunta un 7,5% con "Líbranos del mal (Deliver us from evil)" (+2,8), la de Mediaset se queda en un 6% con la emisión de "The imitation game (Descifrando enigma)", pero mejorando en +1,3 puntos respecto a la semana anterior.

Prime time

· '!Quédate conmigo!' apunta un 7,9% y pierde más de 5 puntos que con 'MasterChef Junior'

· El cine de laSexta sube +2,8 puntos hasta apuntar un 7,5%

· Telecinco lidera con el especial de 'Got talent' (15,2%)

· Antena 3 baja ligeramente (-0,2) con su cine (10%)

· La película de Cuatro firma un 6% al mejorar en +1,4 puntos

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Aitana": 1.191.000 y 7,6% 'Cine' "Misión imposible: Protocolo fantasma": 1.118.000 y 10%

Telecinco

'Got talent España: el gran show expres': 2.124.000 y 13,4% 'Got talent España: el gran show': 1.879.000 y 15,2%

La 1

'Tvemos': 1.454.000 y 9,2% '¡Quédate conmigo! Pastora Soler': 1.112.000 y 7,9%

laSexta

'El intermedio: Christmas edition': 952.000 y 6,2% 'El taquillazo' "Líbranos del mal (Deliver us from evil)": 943.000 y 7,5%

Cuatro

'Ven a cenar conmigo': 339.000 y 2,6% 'First dates: Christmas' "Second chance": 1.411.000 y 9% 'Cine Cuatro' "The imitation game (Descifrando enigma)": 698.000 y 6%

La 2

'Cine' "El hombre que conocía el infinito": 654.000 y 4,2%

Late night

· 11,7% para 'Got talent España: Momentazos'

· El 'Concierto de Manuel Carrasco' marca un 7,9% en La 1

· Bajada de -0,7 puntos para el cine de laSexta (5,5%)

Antena 3

'Cine 2' "Los hombres libres de Jones": 264.000 y 6,8%

Telecinco

'Got talent España: Momentazos': 542.000 y 11,7%

Cuatro

'Cine Cuatro 2' "Dos buenos tipos": 248.000 y 5,9%

La 1

'Concierto Manuel Carrasco': 629.000 y 7,9% 'Cine' "Novio al ataque": 186.000 y 5,2%

laSexta

'Cine' "Gringo: se busca vivo o muerto": 256.000 y 5,5%

La 2

'Cine' "Una esvástica sobre el Bidasoa": 227.000 y 2,2% 'Metropolis' "Bienal de Lyon 2019": 73.000 y 1,2% 'Conciertos radio 3' "Especial versiones": 34.000 y 0,8% 'Las nuevas medidas del mundo': 21.000 y 0,7%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame banana' (16,9%) crece y supera los dos millones

· Bajada de -2,3 puntos para '¡Ahora caigo!' (11,3%)

· Pérdida de medio punto para 'Aquí la Tierra' (12,1%)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.574.000 y 13,3% 'Sálvame naranja': 1.850.000 y 18% 'Sálvame banana': 2.051.000 y 16,9%

La 1

'Mercado central': 681.000 y 6,2% Incluye: - 'Avance informativo' "Firma del pacto de coalición PSOE-Podemos": 692.000 y 6,5% 'Servir y proteger': 868.000 y 8,7% 'Acacias 38': 752.000 y 7,6% 'España directo': 745.000 y 6,9% 'Aquí la tierra': 1.509.000 y 12,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.187.000 y 10,7% 'El secreto de Puente Viejo': 896.000 y 8,9% '¡Ahora caigo!': 1.147.000 y 11,3% '¡Boom!': 1.779.000 y 14,8%

laSexta

'Zapeando': 808.000 y 6,9% 'Más vale tarde:avance': 795.000 y 7,6% 'Más vale tarde': 666.000 y 6,6%

Cuatro

'Todo es mentira': 559.000 y 4,7% 'Todo es mentira bis': 482.000 y 4,5% 'Cuatro al día': 360.000 y 3,6% 'El bribón': 220.000 y 2,1%

La 2

'Saber y ganar': 907.000 y 7,5% 'Grandes documentales': 484.000 y 4,5% Incluye: - 'Vida salvaje' "Sin tiempo para la pereza: los osos bezudos de Sri Lanka": 495.000 y 4,4% - 'Japón salvaje' "Los monos de las nieves": 472.000 y 4,6% 'Documenta2': 410.000 y 4,2% Incluye: - 'El maravilloso mundo de los cachorros' "Adolescentes rebeldes": 410.000 y 4,2% 'Rick Stein: de Venecia a Estambul': 285.000 y 2,8% 'El cazador de cerebros' "Educación basada en evidencias": 122.000 y 1,1% 'Turismo rural en Europa': 205.000 y 1,6% 'Construcciones ecológicas' "Camuflados": 220.000 y 1,6% 'Construcciones ecológicas' "Camuflados": 331.000 y 2,2%

Mañana

· 'Ya es mediodía' mejora +1,7 puntos hasta apuntar un 14,1%

· 'Espejo público' marca un 11,8% (-1,2)

· 'Corazón' se mantiene en un 7,3% y solo pierde -0,1.

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 531.000 y 16,2% 'Ya es mediodía': 1.160.000 y 14,1%

Antena 3

'Espejo Público': 310.000 y 11,8% 'Más espejo público': 329.000 y 8,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Magret con frutas asadas - nigiris variados": 717.000 y 11,7% 'La ruleta de la suerte': 1.369.000 y 15,3%

La 1

'La mañana': 257.000 y 8,1% 'A partir de hoy': 278.000 y 6,3% 'Hacer de comer' "Crema de brocoli": 356.000 y 5,8% 'Informativo territorial 1': 441.000 y 5,5% Incluye: - 'Flash moda monográficos' "Jean Paul Gaultier": 4.000 y 0,1% 'Corazón': 753.000 y 7,3%

Cuatro

'Surferos tv': 14.000 y 1,7% 'Gym Tony xs': 19.000 y 1,5% 'El concurso del año': 106.000 y 5,1% 'Alerta Cobra' "El complot": 140.000 y 4,9% 'Alerta Cobra' "La virgen negra": 189.000 y 6% 'Alerta Cobra' "Amnesia": 164.000 y 4,6% 'Mujeres y hombres y viceversa': 181.000 y 3,5% 'El concurso del año': 410.000 y 4,6%

laSexta

'¿Quién vive ahí?': 10.000 y 1,2% '¿Quién vive ahí?': 25.000 y 2,1% '¿Quién vive ahí?': 60.000 y 3,5% 'Las primeras 48 horas' "En los bajos de overtown-punto crítico": 35.000 y 1,4% 'Las primeras 48 horas' "Desaparecida": 57.000 y 1,9% 'Al rojo vivo: previo': 224.000 y 6,6% 'Al rojo vivo': 725.000 y 12,9%

La 2

'Cantabria' "Oriundos de oro": 12.000 y 2% 'Novatos en primera linea': 3.000 y 0,4% 'Inglés online TVE': 10.000 y 1% 'Secretos de la vida salvaje' "Secretos del mundo acuático": 24.000 y 1,9% 'El escarabajo verde' "Ciudadano rio": 52.000 y 2,9% 'La luz y el misterio de las catedrales' "Lleida": 60.000 y 2,5% 'Cristina Rota, beber bajo el agua': 55.000 y 1,9% 'Documenta2': 34.000 y 1,1% Incluye: - 'Al hilo del mundo' "Laos": 34.000 y 1,1% 'Construcciones ecológicas' "Autónomos": 42.000 y 1,2% 'Mañanas de cine' "Rifles apaches": 192.000 y 3,8% 'Celia' "Soy Celia": 113.000 y 1,3% 'Versalles redescubierto:el palacio desaparecido del rey sol': 193.000 y 1,6%

Informativos:

'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene como los más vistos de la jornada al contar con 2.378.000 espectadores y firmar un 17,2%. Le siguen en la franja de la noche Antena 3 noticias 2' que firma un 13% y 'Telediario 2', que con su 12,8% supera al de Antena 3 en espectadores. En la franja de la sobremesa lidera 'Antena 3 noticias 1' con un 16,3%, seguido de 'Informativos Telecinco 15:00' (14,4%) y 'Telediario 1' (12,1%).

La 1

'Noticias 24h': 199.000 y 13,3% 'Telediario 1': 1.368.000 y 11,3% 'Telediario 2': 1.836.000 y 12,8%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 57.000 y 8,3% 'Noticias de la mañana': 222.000 y 17,1% 'Antena 3 noticias 1': 1.987.000 y 16,6% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 933.000 y 7,7% 'Antena 3 noticias 2': 1.909.000 y 13,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 63.000 y 9,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 115.000 y 12,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 144.000 y 11,2% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.900.000 y 15,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.236.000 y 16%

Cuatro

'Noticias Cuatro deportes': 528.000 y 4,5% 'Deportes Cuatro': 400.000 y 3,3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.298.000 y 14,1% 'laSexta noticias: jugones': 729.000 y 6,2% 'laSexta noticias 20h': 968.000 y 8,4%

Cadenas:

La penúltima jornada del año la lidera Telecinco al registrar una media del 15,9%, sacando más de cuatro puntos de ventaja a Antena 3 que se queda en un segundo puesto con un 11,6%. Por detrás le sigue La 1 con un 10,2% y completan el ranking de generalistas laSexta con un 6,3%; Cuatro con un un 4,4% y La 2 con un 2,8%.