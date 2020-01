'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve' arrasa en la Nochevieja de ABC y lidera holgadamente

'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve'

Las cadenas norteamericanas cerraron el 2019 con varios especiales en los que la música, las sorpresas y un repaso a lo mejor de todo el año fueron protagonistas. Entre toda la oferta televisiva,desde Times Square, en pleno centro de Estados Unidos. El especial arrasó y es que logró congregar en su primera parte a. Ninguna otra opción logró hacerle sombra al espacio.

Por su parte, NBC logró también datos muy positivos con el especial 'A Toast to 2019! y 'NBC New Year's Eve Special 2020' después. De esta forma, el primer especial logró reunir a casi 4,4 millones de espectadores [1,0/6], mientras que el segundo hizo lo propio con 5,3 millones [1,4/8]. Se impuso a la oferta de FOX, que también apostó por otro especial navideño para abrir el nuevo año 2020. 'FOX's New Year's Eve With Steve Harvey: Live From Times Square' reunió a 2.800.000 personas [0,8/5]. Destacar por último los datos de las reposiciones de 'NCIS' (5.230.000) y 'FBI' (4.170.000), en CBS, cadena que decidió no celebrar la Nochevieja con ningún tipo de emisión especial.

Adultos 18-49

ABC: 2,4/13

NBC: 1,1/6

FOX: 0,8/5

CBS: 0,4/

The CW: 0,1/1

ABC

08:00 - 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve Part 1' (8-10 p.m.): 7.290.000 [2,0/11] (1º) 10:00 - 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve Part 2': 10.730.000 [3,2/17] (1º)

NBC

08:00 - 'A Toast to 2019! (8-10 p.m.): 4.380.000 [1,0/6] (2º) 10:00 - 'NBC New Year's Eve Special 2020': 5.310.000 [1,4/8] (2º)

Fox

08:00 - 'FOX's New Year's Eve With Steve Harvey: Live From Times Square' (8-10 p.m.) – 2.800.000 [0,8/5] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 5.230.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'FBI' (R): 4.170.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'FBI' (R): 3.600.000 [0,3/2] (3º)

The CW