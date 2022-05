'American Idol'

Adultos 18-49

ABC: 0,7/6

CBS: 0,4/4

Fox: 0,3/2

NBC: 0,2/2

The CW: 0,0/0

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 5.040.000 [0,7] (1º)

08:00 - 'American Idol' (8-10 p.m.): 5.540.000 [0,8] (1º)

10:00 - 'The Rookie': 4.030.000 [0,5] (2º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 7.140.000 [0,4] (2º)

08:00 - 'NCIS: Los Angeles': 5.110.000 [0,4] (2º)

09:00 - 'NCIS: Los Angeles': 5.060.000 [0,4] (2º)

10:00 - 'SWAT': 3.780.000 [0,4] (3º)

Fox

07:00 - 'The Simpsons' (R): 610.000 [0,1] (4º)

07:30 - 'Duncanville' (Estreno): 570.000 [0,2] (4º)

08:00 - 'The Simpsons': 970.000 [0,3] (3º)

08:30 - 'The Great North': 730.000 [0,2] (4º)

09:00 - 'Bob's Burgers': 1.010.000 [0,3] (3º)

09:30 - 'Family Guy': 1.010.000 [0,4] (2º)

NBC

07:00 - Fantastic Beasts and Where to Find Them' (R) (7-10 p.m.): 1.470.000 [0,2] (3º)

10:00 - 'Weakest Link: 1.580.000 [0,2] (4º)

The CW

08:00 - 'Riverdale': 200.000 [0,0] (5º)

09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?' (R): 190.000 [0,0] (5º)

09:30 - 'Would I Lie To You?' (R): 120.000 [0,0] (5º)