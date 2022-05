'MasterChef' continúa dominando la noche del lunes. Sin embargo, eso no quita que esté siguiendo un marcado camino descendente. Después de la bajada tras su estreno, su tercer programa sigue perdiendo décimas y se sitúa en un 13,7%, es decir, -0,5 puntos. Aun así, se planta ante el estreno de 'Desaparecidos' en Telecinco, que cautiva a un 12,1%, mejorando en +0,9 puntos al final de 'La que se avecina'.

El otro estreno de la noche vino de la mano de Cuatro con 'Los miedos de...'. Este sedujo a un 5,6%, lo que supuso +0,8 puntos en tanto a 'First Dates: Crucero' la semana pasada. Además, supera a 'El taquillazo', que cede -0,5 puntos hasta el 5,3% con "Blinded by the Light (Cegado por la luz)". 'Inocentes' se conforma con un 9,7% tras dejarse -0,4 puntos respecto al pasado lunes.

'Desaparecidos'

Prime time

'Desaparecidos' se estrena en Telecinco ante un 12,1%

5,6% para el primer programa de 'Los miedos de...', en Cuatro

'MasterChef' (13,7%) domina la noche, pero bajando -0,5 puntos

'El hormiguero' cosecha un 14,4% con la visita de Chanel

El cine de laSexta se apunta un 5,3%

Antena 3

El Hormiguero Chanel 2.220.000 14,4% Inocentes984.000 9,7%

Telecinco

Supervivientes: Última hora1.556.000 10,1% Desaparecidos. La serie1.338.000 12,1%

La 1

MasterChef1.615.000 13,7%

laSexta

laSexta clave708.000 5,3% El intermedio1.082.000 7,1% El taquillazo Blinded by the Light (Cegado por la luz) 581.000 5,3%

Cuatro

First dates535.000 3,8% First dates1.003.000 6,5% Los miedos de...645.000 5,6%

La 2

Espacios increíbles371.000 2,6% Días de cine clásico: Presentación Alien, el 8º pasajero 410.000 2,9% Incluye: - Días de cine clásico: Película Alien, el 8º pasajero 417.000 3%

Late night

La reposición de 'Tierra amarga' (7,8%) pierde -0,6 puntos

El cine de La 1 conquista a un 8%, mejorando en +0,8 puntos

10,9% para el diario de 'Supervivientes'

'El desmarque' alcanza el 4,1% tras crecer +1,2 puntos

La película de laSexta resta -0,5 puntos al anotar un 4,7%

Telecinco

Supervivientes: Diario493.000 10,9% Casino Gran Madrid online show154.000 7%

Antena 3

Tierra amarga254.000 7,8%

Cuatro

Samanta y... El miedo 305.000 5,4% El desmarque de Cuatro108.000 4,1% The game show69.000 3,4%

La 1

Cine La hermana de la novia 284.000 8%

laSexta

Cine El castillo de cristal 163.000 4,7%

La 2

El reino de Saturno: La épica exploración de la sonda Cassini162.000 1,9% ¡Ai, Ai, Ai! Inteligencia artificial 78.000 1,7% Conciertos Radio 3 Los bitchos 23.000 0,9%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre1.217.000 11,8% Tierra amarga1.540.000 15,4% ¡Boom!1.104.000 11% Pasapalabra2.506.000 21,8%

Telecinco

Sálvame limón1.314.000 12,1% Sálvame naranja1.520.000 15% Ya son las ocho1.416.000 12,1%

La 1

Downton Abbey671.000 6,3% Servir y proteger641.000 6,4% El cazador814.000 8,3% España directo699.000 6,6% Aquí la Tierra1.126.000 9,2%

laSexta

Zapeando661.000 6,1% Más vale tarde625.000 6,2%

Cuatro

Todo es mentira618.000 5,7% Todo es mentira bis601.000 5,9% Cuatro al día595.000 5,9% Cuatro al día a las 20h557.000 4,9% Baila conmigo362.000 2,7%

La 2

Saber y ganar819.000 7,5% Grandes documentales529.000 5,1% Incluye: - El lado indómito de China Yunnan, un reino salvaje 541.000 5,1% - Los secretos del Mediterráneo La vida entre tres continentes 516.000 5,1% Documenta2268.000 2,7% Incluye: - Eugenia: La primera primera dama268.000 2,7% - Eugenia: La primera primera dama258.000 2,6% Bienvenidos a mi extraña ciudad219.000 2,1% El cazador de cerebros Los cerebros del futuro 172.000 1,5% Destinos clásicos con Aled Jones214.000 1,7%

Mañana

Telecinco

¡Toma salami! Más estrellas que en el cielo 17.000 3,7% El programa de Ana Rosa508.000 16,1% Ya es mediodía1.107.000 13,4%

Antena 3

Espejo Público422.000 13,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de calabacín y setas 1.039.000 16,5% La ruleta de la suerte1.806.000 20,2%

laSexta

La 1

La hora de La 1210.000 7,6% Incluye: - Rueda de prensa Isabel Rodríguez-Félix Bolaños 318.000 13% - La hora de actualidad206.000 6,5% Menudos Torres Aguacates rellenos de atún 220.000 4,1% Corazón542.000 5,6%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,5% Surferos tv6.000 0,9% Mejor llama a Kiko3.000 0,3% ¡Toma salami! Folclóricas 25.000 1,7% Alta tensión50.000 2,7% Alerta Cobra Prueba de fuego 77.000 3,1% Alerta Cobra Un genio entre nosotros 114.000 4,2% Alerta Cobra El pantera 118.000 3,6% Alerta Cobra El cliente 149.000 3,9% Alta tensión238.000 4,6% En boca de todos258.000 2,9%

La 2

Pagina2 Palacio de la aljafería 8.000 1,4% Inglés en TVE1.000 0,1% Las islas perdidas de Darwin Las Baleares 26.000 1,6% El escarabajo verde Palabras de antaño 33.000 1,8% Trucks, estrellas en la carretera Pescado fresco 33.000 1,4% La aventura del saber30.000 1,2% Destinos clásicos con Aled Jones44.000 1,5% Documenta2109.000 3,2% Incluye: - Los jarawa, entre el cielo y el mar109.000 3,2% Mañanas de cine Tarzán y el arco iris 213.000 4,4% El chef del mar216.000 2,6% La Francia secreta de Rick Stein La Provenza 281.000 2,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' no se baja de su liderazgo ni un día. En esta ocasión, se apunta un 20,8% frente al 14,4% de 'Informativos Telecinco 15:00'. 'Telediario 1' suma un 9,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' cosecha un 20,4%, un dato con el que no tiene rival ninguno, pues 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 10,6% frente al 9% de 'Telediario 2'.

La 1

Telediario matinal100.000 13,3% Noticias 24h5.000 0,1% Informativo territorial 1456.000 5,9% Telediario 11.075.000 9,8% Informativo territorial 2944.000 8,6% Noticias 24h3.000 0% El tiempo 1824.000 7,5% Telediario 21.286.000 9% Incluye: - El tiempo 21.635.000 10,7%

Antena 3

Noticias de la mañana142.000 15,3% Antena 3 noticias 12.279.000 20,8% Tu tiempo con Roberto Brasero1.155.000 10,5% Antena 3 noticias 22.809.000 20,4%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal44.000 8,2% Informativos Telecinco Matinal101.000 11,4% Informativos Telecinco Matinal149.000 9,9% Informativos Telecinco 15:001.582.000 14,4% Informativos Telecinco 21:001.464.000 10,6%

Cuatro

Noticias deportes Cuatro: El VAR222.000 2%

laSexta

laSexta noticias 14h1.057.000 10,4% laSexta noticias: Jugones618.000 5,6% laSexta noticias 20h740.000 6,6%

Cadenas:

Antena 3 lidera el primer lunes de mayo al reunir un 14,2%. Telecinco queda en segundo lugar con un 12,7%, mientras que La 1 cierra el podio con un 8,9%. laSexta firma un 7,1% y Cuatro registra un 4,8%. Completan La 2 (3,1%), FDF (2,7%), Energy (2,7%), Nova (2,4%) y Trece (2,2%).