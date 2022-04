'60 minutes' brilla en una noche triste dominical con la entrevista a Zelenski

Adultos 18-49

CBS: 0,6/5

ABC: 0,5/5

Fox: 0,3/3

NBC: 0,2/2

The CW: 0,0/0

Zelenski en '60 Minutes'

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 4.500.000 [0,5] (2º)

08:00 - 'American Idol' (8-10 p.m.): 5.300.000 [0,7] (1º)

10:00 - 'The Rookie': 3.420.000 [0,3] (2º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 9.590.000 [1,1] (1º)

08:00 - 'The Equalizer': 7.040.000 [0,5] (2º)

09:00 - 'NCIS: Los Angeles': 5.470.000 [0,5] (2º)

10:00 - 'SWAT': 4.150.000 [0,4] (1º)

Fox

07:00 - 'The Simpsons' (R): 530.000 [0,1] (4º)

07:30 - 'Ice Age: The Great Egg-Scapade': 450.000 [0,1] (4º)

08:00 - 'The Simpsons': 880.000 [0,3] (3º)

08:30 - 'The Great North': 750.000 [0,2] (4º)

09:00 - 'Bob's Burgers': 890.000 [0,3] (4º)

09:30 - 'Family Guy' (R): 860.000 [0,2] (4º)

NBC

07:00 - 'American Song Contest' (R) (7-9 p.m.): 1.060.000 [0,2] (3º)

09:00 - 'Weakest Link': 1.640.000 [0,3] (3º)

10:00 - 'Transplant: 1.130.000 [0,2] (3º)

The CW

08:00 - 'Riverdale': 270.000 [0,0] (5º)

09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?' (R): 310.000 [0,0] (5º)

09:30 - 'Would I Lie To You?' (R): 310.000 [0,0] (5º)