Sin una competencia a la altura, Antena 3 dominó el prime time con la emisión de 'Infiel', que estrenaba su segunda temporada. La turca se hizo con un 16,1%, lo que supone un crecimiento de +1,3 puntos en una semana. Siguiendo con Atresmedia, 'Lo de Évole' recuperó +0,9 puntos con la entrevista a Elías en laSexta, que cosechó un gran 7,3%.

Quien no levanta cabeza en la noche de los domingos es Telecinco. "Aliados" se conformó con un 8,1%, empeorando en -3,1 puntos al dato obtenido por la película de hace 7 días. Además, queda en tercera posición, puesto que "Robin Hood", en La 1, la supera con un 10% (-0,2). En el caso de Cuatro, 'Cuarto milenio' se lleva un 6,3%, lo que supone un ligero descenso de -0,3 puntos respecto a su último programa.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

La 2

Telecinco

Antena 3

Cuatro

The game show103.000 4,9%

La 1

Cine La tormenta perfecta 444.000 8,6%