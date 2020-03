'Blue Bloods' continúa imparable en CBS y 'Shark Tank' destaca en ABC

'Shark Tank' continúa imparable en ABC, creciendo ligeramente con respecto a la semana anterior y acercándose a los 5 millones de espectadores. También se mantiene con buenos datos '20/20' en la misma cadena. Peroen CBS, que experimenta una espectacular subida de casi un millón de espectadores.

También se consolida en la franja de las 09:00 en CBS 'Hawai 5.0', traspasando la barrera de los siete millones de espectadores. Las reposiciones de series en The CW reportan buenos datos a la cadena, que con 'Penn & Teller: Fool Us' consigue superar el millón de espectadores gracias a una subida notable, de más de 200.000 espectadores.

ABC: 0,7/4

Fox: 0,7/4

CBS: 0,7/4

NBC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

ABC

Fox

CBS

NBC

09:00 - 'Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector' (Final de temporada): 3.425.000 [0,5/3] (4º)

08:00 - 'Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector': 3.710.000 [0,5/3] (4º)

The CW

08:00 - 'Penn & Teller: Fool Us' (Reposición): 1.015.000 [0,2/1] (5º)

09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?' (R): 690.000 [0,2/1] (5º)