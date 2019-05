La subida de 'Agents of SHIELD' no basta para superar el estreno de 'Whistleblower'

Aunque ' Agents of SHIELD ' logra subir una décima hasta el 0,5 de rating, se ve opacado por. Por otra parte, se despide la temporada de ' Dinastía ' con una bajada de una décima que le deja apenas en un 0,1.

En la competición entre programas periodísticos que se inicia a las 9, 'Dateline' vuelve a imponerse, manteniéndose estable en un 0,6 de cuota de pantalla. '20/20' se le acerca al subir a un 0,5 que, por otra parte, ni siquiera es capaz de superar a las reposiciones de 'Hawaii Five-0' y 'Blue Bloods', ambas empatadas con el programa pero con más cantidad de espectadores.

CBS: 0,5/3

NBC: 0,5/3

ABC: 0,5/3

FOX: 0,5/3

CW: 0,2/1

ABC

CBS

Fox

NBC

The CW

08:00 - 'Dynasty' (Final): 610.000 [0,1/1] (5º)

09:00 - 'Whose Line is it Anyway?' (R): 610.000 [0,2/1] (5º)