El debate de las primarias del Partido Demócrata arrasa en audiencia en CBS

. El estreno de la 18ª temporada de ' The Voice ' en NBC, con Kelly Clarkson, Nick Jonas , John Legend y Blake Shelton como coaches, también logra un buen resultado, alcanzando los ocho millones de espectadores y logrando la segunda posición entre lo más visto en la franja de las 20:00.

Siguen las buenas noticias para NBC, porque 'This Is Us' gana medio millón de espectadores con respecto a la audiencia de la semana pasada. En la misma cadena, la serie dramática que tiene lugar en un hospital, 'New Amsterdam', también crece y cosecha buenos resultados. Las series de la ABC permanecen estables en audiencia o con ligeros descensos.

Adultos 18-49

CBS: 1,7/9

NBC: 1,2/6

ABC: 0,6/3

FOX: 0,6/3

The CW: 0,3/1

CBS

08:00 - 'News Democratic Primary Debate' (8 pm-10 pm): 13.020.000 [1,7/9] (1º) 10:00 - 'CBS News: The Spin Room': 5.500.000 [1,2/6] (1º)

NBC

08:00 - 'The Voice' (Estreno): 8.480.000 [1,4/5] (2º) 09:00 - 'This Is Us': 7.075.000 [1,4/7] (2º) 10:00 - 'New Amsterdam': 5.310.000 [0,7/4] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.100.000 [0,9/5] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.140.000 [0,6/3] (3º) 09:00 - 'mixed-ish': 2.310.000 [0,5/2] (4º) 09:30 - 'black-ish': 2.160.000 [0,5/2] (4º) 10:00 - 'For Life': 2.480.000 [0,5/3] (3º)

Fox

08:00 - 'Gordon Ramsay's To Hell and Back': 2.130.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's To Hell and Back' (Final): 2.020.000 [0,6/3] (3º)

