'Chicago Fire' duplica al discreto regreso de 'Seal Team' y anota máximo anual de espectadores

NBC triunfa con su noche médica.. ' Chicago P.D. ' aprovecha el tirón a continuación con 8,4 millones y el mismo 1,2 entre los adultos de 18 a 49 años. Antes, ' Chicago Med ' crece (+0,4) con respecto a la semana anterior, cuando precedió al debate del Partido Demócrata.

'The Masked Singer' baja -0,2 pero mantiene ampliamente el liderato por encima del 1,4 de 'Survivor', que anota datos casi idénticos a los de la semana pasada. Peor suerte corre 'SEAL Team', que regresó discreta tras un parón de dos meses con 0,6 y 0,5 en sus dos episodios, promediando 4,17 millones de espectadores durante las dos horas.

FOX: 1,4/7

NBC: 1,2/6

CBS: 0,8/4

ABC: 0,5/3

The CW: 0,2/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer': 6.680.000 [1,7/9] (1º)

NBC

CBS

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 3.770.000 [0,8/4] (4º)

08:30 - 'Schooled': 2.380.000 [0,5/3] (4º)

09:00 - 'Modern Family': 2.390.000 [0,5/3] (4º)

09:30 - 'Single Parents': 2.250.000 [0,6/3] (4º)

10:00 - 'Shark Tank: The Greatest of All Time': 2.220.000 [0,4/2] (4º)