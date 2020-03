'iHeart Living Room Concert' arrasa en FOX y empata en lo más alto con 'American Idol'

'iHeart Living Room Concert for America'

'60 Minutes' mantiene su liderazgo en la franja de las 19:00. ' American Idol ' también sigue líder en su franja, pero baja ligeramente en número de espectadores. Si se mencionan las bajadas, cabe destacar el desplome de las series de The CW: tanto ' Batwoman ' comoexperimentan una gran caída. La audiencia de la segunda

'iHeart Living Room Concert for America', el concierto retransmitido por Fox para recaudar fondos para luchar contra el coronavirus en Estados Unidos, despierta el interés del público y roza los cinco millones de espectadores. En contraposición, el número de espectadores de 'NCIS: Los Ángeles' y 'NCIS: New Orleans' cae ligeramente. La gran sorpresa de la noche la protagoniza 'The Rookie', que pierde más de dos millones de espectadores.

Adultos 18-49

ABC: 1,0/5

CBS: 0,7/3

NBC: 0,7/3

Fox: 0,5/2

The CW: 0,2/0

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.490.000 [1,0/5] (2º) 08:00 - 'American Idol': (8-10 p.m): 7.265.000 [1,3/6] (1º) 10:00 - 'The Rookie': 2.900.000 [0,5/2] (2º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 10.220.000 [1,0/5] (1º) 08:00 - 'God Friended Me': 6.375.000 [0,6/3] (2º) 09:00 - 'NCIS: Los Ángeles': 6.840.000 [0,7/3] (3º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 6.630.000 [0,7/3] (1º)

NBC

07:00 - 'Little Big Shots': 2.970.000 [0,5/3] (3º) 08:00 - 'The Wall': 3.070.000 [0,5/2] (3º) 09:00 - 'Zoey's Extraordinary Playlist': 1.915.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'Good Girls': 1.935.000 [0,5/2] (3º)

Fox

07:00 - 'Last Man Standing' (R): 1.260.000 [0,3/1] (4º) 07:30 - 'Outmatched' (R): 841.000 [0,2/1] (4º) 08:00 - 'The Simpsons' (R): 1.430.000 [0,5/2] (4º) 08:30 - 'The Simpsons' (R): 1.720.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'iHeart Living Room Concert for America': 4.825.000 [1,3/6] (2º)

The CW