Los estrenos de 'American Ninja Warrior' y 'The InBetween' consiguen liderar para NBC

'American Ninja Warrior'

, consiguiendo liderar durante sus franjas de emisión. Por debajo del programa se estrena también ' MasterChef ', que se queda en un 0,8, empatando con ' The Amazing Race ', para el que este dato supone bajar una décima. No obstante, el reality consigue un mayor número de espectadores que el concurso culinario.

Otro estreno que corre peor suerte es el de 'NCIS: The Cases They Can't Forget', con dos episodios seguidos, ambos con un 0,4 de cuota de pantalla, que les hace verse superados por reposiciones como la de '24 Horus to Hell and Back' (0,7) o 'Modern Family' (0,5). En la franja de las 10 se estrena 'The InBetween', que cosecha un 0,6 con el que mantiene el liderazgo en NBC.

Adultos 18-49

NBC: 0,9/5

FOX: 0,8/4

CBS: 0,5/3

ABC: 0,5/3

CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'American Ninja Warrior' (8-10 p.m.) (Estreno): 4.800.000 [1,0/5] (1º) 10:00 - 'The InBetween' (Final): 3.690.000 [0,6/3] (1º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs' (R): 3.390.000 [0,6/4] (4º) 08:30 - 'Schooled' (R): 2.740.000 [0,6/4] (4º) 09:00 - 'Modern Family' (R): 2.590.000 [0,6/3] (3º) 09:30 - 'American Housewife' (R): 2.240.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'Modern Family' (R): 2.040.000 [0,5/3] (2º) 10:00 - 'The Goldbergs' (R): 1.800.000 [0,4/2] (3º)

CBS

08:00 - 'The Amazing Race': 4.770.000 [0,8/4] (2º) 09:00 - 'NCIS: The Cases They Can't Forget' (Estreno): 3.730.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'NCIS: The Cases They Can't Forget': 3.310.000 [0,4/2] (3º)

Fox

08:00 - 'MasterChef' (Estreno): 3.100.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back' (R): 2.320.000 [0,7/4] (2º)

The CW