'This Is Us' protagoniza una destacada caída y 'The Voice' marca mínimo de temporada

'This Is Us'

Este martes, CBS ha apostado por repetir contenido, lo que ha afectado negativamente a sus series. ' Navy. Investigación criminal ' es la que mayor caída acumula, pasando de 1,1 a 0,8, mientras que ' FBI ' y ' NCIS: Los Ángeles ' pierden dos décimas. Por otra parte, en las ficciones de NBC ' New Amsterdam ' pierde una décima y ' This Is Us ' baja dos,

El sexto enfrentamiento entre Astros y Nationals es el verdadero ganador de la noche del martes. '2019 World Series: Game 6' llega al 3,8 de rating y supera en 0'9 puntos el porcentaje del primer enfrentamiento que tuvo lugar el martes 22. En el segundo puesto está 'The Voice' que pierde una décima. Con el mismo porcentaje de rating, pero con menos espectadores, se encuentra 'Los Conner' en el tercer puesto de las 20h, regresando con fuerza tras los especiales de Halloween de ABC de la semana anterior.

Adultos 18-49

FOX: 3,8/18

NBC: 1,1/5

ABC: 0,8/4

CBS: 0,6/3

The CW: 0,4/2

Fox

08:00 - '2019 World Series: Game 6' (8-11 p.m.) (Especial): 15.310.000 [3,8/18] (1º)

NBC

08:00 - 'The Voice': 7.840.000 [1,2/6] (2º) 09:00 - 'This is Us': 6.720.000 [1,4/6] (2º) 10:00 - 'New Amsterdam': 5.180.000 [0,8/4] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.990.000 [1,2/6] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.810.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'mixed-ish': 3.120.000 [0,7/3] (3º) 09:30 - 'black-ish': 2.970.000 [0,8/4] (3º) 10:00 - 'Emergence': 2.600.000 [0,5/3] (4º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 8.070.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'FBI' (R): 6.290.000 [0,6/3] (4º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R): 4.750.000 [0,5/3] (3º)

The CW