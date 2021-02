'Shark Tank' lidera la noche con su vuelta a los programas de estreno en ABC

'Shark Tank' (0,7) logró liderar la noche en ABC con el regreso a sus programas de estreno tras la programación de reposiciones. El famoso programa de negociadores mejoró los resultados de su reposición en más de un millón de espectadores (4.542.000), aunque bajó ligeramente en cuota de pantalla con respecto a su último programa inédito.

'Shark Tank' en ABC

En la CBS, las series 'MacGyver' (0,5) y 'Magnum P.I.' (0,5) volvieron también tras un descanso en el que se emitieron reposiciones, desmejorando sus resultados con respecto a sus últimos capítulos de estreno. Tras ellas, 'Blue Bloods' (0,5) logró mantener buenos datos. Más destacable fue el descenso de 'The Blacklist' (0,3), que marcó unos datos por debajo a su media habitual convenciendo a 3.317.000 espectadores. Después, 'Dateline' se mantuvo en sus datos habituales (0,4).

'WWE Smackdown' no decepciona en Fox

FOX logró mantener los buenos resultados que ha continuado cosechando con la emisión de 'WWE Smackdown'. El conocido programa de lucha libre se mantuvo en un 0,6 con una media superior a los dos millones de espectadores durante sus dos horas de duración. En cuanto a The CW, el regreso de 'Whose Line Is It Anyway' y 'Penn & Teller: Fool Us' marcó unos datos habituales (0,1/1), no logrando superar el millón de espectadores.