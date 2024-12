'Got Talent' (11,5%) regresa al doble dígito y 'La ruleta de la suerte' (8,2%) roza su mínimo

Por Redacción |

La arena de 'Los que van a morir te saludan' se ha embarrado en Cuatro. Tras firmar un meritorio estreno el 23 de noviembre, arrancando por encima del millón de espectadores y con un 9,1% de share con su primer episodio que se alzó a un 11,8% con el tercero, su segunda semana en antena no ha sido tan lustrosa. Y es que la triple emisión del 30 de noviembre ha oscilado entre un 5,1% y un 6,1% desde el prime time al late night, en lo que implica un caída más cercana al medio millón de televidentes que a su registro inicial.

Ante esta bajada, su hermana de grupo, Telecinco, ha aprovechado la situación para remontar los datos de 'Got Talent España', que crece +2 puntos hasta un 11,5% al enganchar a 1,024 millones de personas. De este modo, se impone holgadamente en su franja, aunque eso no impide que La 1 también salga a flote tras el final de 'La bien cantá' (7,3%), ya que la película 'Un golpe brillante' rubrica un 9,7%. Por su parte, Antena 3 palidece ligeramente y no pasa del 8,2% con 'La ruleta de la suerte noche', quedando a tan solo 2 décimas de su mínimo histórico, aunque sus 873.000 espectadores sí suponen un nuevo fondo en ese ámbito. Por último, cabe destacar que 'laSexta Xplica!' se sitúa en un 7%.

'Un golpe brillante'

Antena 3 es la cadena más vista de una jornada sin grandes alardes, ya que ninguno de los diales logra situarse en el doble dígito. El canal naranja de Atresmedia firma un dominante 9,5%, mientras que Telecinco queda a tan solo 0,6 puntos con su 8,9%. Muy cerca aparece La 1 (8,4%), mientras que Cuatro (6,3%) supera a laSexta (5,3%) por un punto completo. Por último, La 2 llega a promediar un 3,1%.

Doble liderato de 'Antena 3 noticias'

Los cimientos del liderato diario de Antena 3 se encuentran en los telediarios. 'Antena 3 noticias fin de semana' se impone con sus dos ediciones, siendo la primera la más seguida con 1,709 millones de espectadores que dan lugar a un 19,3% de share, con el cual supera a La 1 (10,4%) y Telecinco (9,4%). Por la noche, Antena 3 anota un 11,7% y tanto Telecinco (9,8%) como La 1 (8,7%) no pasan del unidígito.

