DMAX triunfa con la victoria de Djokovic en la final de Roland Garros (4%)

El deporte ha tenido mucha presencia a lo largo del fin de semana, pero no solo entre las generalistas, sino también entre las cadenas temáticas. El gran ejemplo es DMAX con la retransmisión de la final de Roland Garros, que se establece como lo más visto al congregar a 408.000 espectadores para promediar un 4% de share. Además, Real Madrid TV también consigue colarse entre lo más destacado con el partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda División entre el Castilla y el filial de FC Barcelona (3,1%). En cuanto a la ficción, el contenido de referencia es el propuesto por Energy, en cuya vanguardia se encuentra 'The Rookie' (3,1%).

Novak Djokovic en Roland Garros