'Hercai' emite su capítulo final firmando un 2,9% en Nova

'Hercai'

Con un 2,9% y con 445.000 espectadores, 'Hercai' se despedía del público fiel que ha estado acompañando a la serie durante su emisión en Nova. Sin embargo, no fue lo más visto, pues lideró "La hora de la verdad" en Trece, registrando un 5,9%, y también le superó otras dos series de la cadena temática de Atresmedia: 'Paramparça' con un 3,2% y 'Elif' com im 4,3%. Completan el ranking tres series más de Nova, que se corona como el canal de TDT más visto del día con un 3% de media, 'No sueltes mi mano' (2,5%) en Divinity y 'La que se avecina' (3,1%) en FDF.