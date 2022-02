La fiesta del deporte a nivel mundial también ha llegado a la pequeña pantalla de los Estados Unidos; de hecho, la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno triunfó durante la noche. La NBC se apuntó en la franja más importante para los anunciantes la friolera de 6.160.000 espectadores, alcanzado 1,1 puntos de rating. Como era de esperar, esta cita se convirtió en lo más seguido, pero las principales ofertas de la competencia resistieron. 'Jeopardy! National College Championship' y 'Celebrity Big Brother' se conformaron con un 0,5 en la medición.

NBC

CBS

09:00 - 'The Amazing Race': 3.060.000 [0,4] (2º)

ABC

10:00 - 'The Chase' (Final): 2.480.000 [0,3] (3º)

09:00 - 'The Chase': 3.000.000 [0,3] (4º)

Fox

08:00 - 'I Can See Your Voice': 2.020.000 [0,3] (3º)

09:00 - 'Next Level Chef': 1.800.000 [0,4] (3º)