'Una Voce per San Marino' en Ten reúne a 45.000 espectadores

A pesar del liderazgo de la película "Ladrones de trenes" en Trece, el ranking de lo más visto en las cadenas de TDT está copado por emisiones de FDF y Neox. No obstante, a pesar de que no se encuentra entre las diez emisiones más destacadas, es necesario hablar de los datos que consiguió Ten con 'Una Voce per San Marino',la preselección de San Marino para el Festival de Eurovisión 2022 que reunió a 45.000 espectadores y haciendo un 0,3% de cuota de pantalla.

Senhit en la final de 'Una Voce per San Marino'