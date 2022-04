Una jornada más, Nova se mantiene a la cabeza como la cadena más vista del día al promediar un 2,7% de cuota de pantalla, además de contar con tres puestos entre lo más visto. De hecho, dos de ellos se colocan en la cabeza, como son 'Mar de amores' con un 4,1% y 'Paramparça' con un 3,1%. De esta manera, el 'Cine Western' de Trece se queda en un tercer puesto con "Escape from Fort Bravo", y completan el ranking de la TDT dos capítulos de 'La que se avecina' y "The Code" en FDF; y 'Luz de esperanza' y 'No sueltes mi mano' en Divinity.

'Paramparça'