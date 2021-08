Bea "La Legionaria" carga contra 'Sálvame' por un rótulo: "Me ha matado"

Durante la tarde del 9 de agosto, Bea González, más conocida como Bea "La Legionaria", visitaba el plató de 'Sálvame' para confesar que no está en el mejor momento de su vida, al menos económicamente hablando. Antes de que la exconcursante de la sexta edición de 'Gran Hermano' pisara el escenario principal del programa, aguardó en una sala, esperando a que le dieran paso al programa.

Bea 'La Legionaria', en 'Sálvame'

No obstante, antes de que eso ocurriera, Bea "La Legionaria" se mostraba muy agitada y enfadada en la miniatura que el formato utilizó como cebo de su regreso televisivo debido a un rótulo donde se la calificaba como "okupa". Por ese motivo, Nuria Marín, Anabel Pantoja y Rafa Mora decidían ir a visitar la sala donde se encontraba para tranquilizarla e intentar solucionar el conflicto.

"De morosa a okupa, anda que no va... Yo he pagado todo, pero he dejado de hacerlo porque las circunstancias no me lo han permitido", decía ella, con la voz entrecortada. Por otra parte, la presentadora de 'Sálvame', que no pretendía dejar de llamarla okupa, intentaba hacerle entender que, a pesar de que no "ha roto ninguna puerta" para entrar en ese piso, seguía siéndolo. "Me ha matado", se quejaba Bea, que debe alrededor de 2.500 euros de alquiler, según los cálculos del programa.

Ha empezado a trabajar

"Llevo trabajando un solo mes", confesaba la exparticipante del reality de Telecinco, aclarando que por culpa de la pandemia perdió los trabajos de camarera y de cuidadora de ancianos que tenía. "Yo no tengo tu familia Anabel", contestaba, ante la pregunta de Marín sobre si hay alguien de su familia que pueda ayudarla en este duro momento. Como respuesta, la colaboradora del programa señalaba que podía contar con ella misma si lo necesitaba.