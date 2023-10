Bertín Osborne envía un mensaje a 'Fiesta' para desmentir rumores sobre él

Por Redacción |

La vida sentimental de los famosos ha sido el foco de atención de gran parte de 'Fiesta' en su última entrega. El formato analizó en esta ocasión los rumores de relación de un conocido cantante y presentador de televisión. El programa volvió a hablar de Bertín Osborne, que quiso ponerse en contacto con uno de los colaboradores para dar su versión de todo.

'Fiesta'

El espacio de Telecinco puso de nuevo sobre la mesay que esperan un hijo para el año que viene. Además, los colaboradores de Emma García se animaron a lanzar sus teorías sobre dónde se encuentra Osborne.

Para zanjar los rumores, el cantante no dudó en ponerse en contacto con Pipi Estrada que se encontraba en plató para aclararlo todo: "¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma? Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar". A pesar de ello y de que Estrada enseñó el mensaje, algunos colaboradores del plató cuestionaron su veracidad, pero él aseguró que era un mensaje del comunicador y cantante.

Su relación

Tras insistir que sí que era Bertín, leyó el mensaje completo en el que Osborne quiso confirmar que no tiene ninguna relación con Gabriela: "Desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?", le transmitió al tertuliano para dejar claro que está cansado de que se lancen apuestas sobre él sin que nadie sepa la realidad de lo que ocurre, especialmente sobre sus relaciones, que han vuelto a ser actualidad al confirmarse que iba a tener un hijo.