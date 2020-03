'Blue Bloods' experimenta un espectacular crecimiento en CBS

'Shark Tank' sigue subiendo en número de espectadores en ABC, tras su exitosa vuelta la semana anterior. También crece ligeramente en NBC la serie policíaca ' Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos ' y, que sobrepasa los 800.000 espectadores.

'Hawai 5.0' continúa arrasando en audiencia y ya roza los siete millones de espectadores en CBS. Pero la subida más fuerte de la noche del viernes la protagoniza la nueva entrega de 'Blue Bloods' en la misma cadena, que crece en más de dos millones de espectadores con respecto a su emisión de la semana anterior. '20/20' no se queda atrás y experimenta un importante crecimiento de un millón de espectadores en ABC.

ABC: 0,7/4

Fox: 0,7/4

CBS: 0,6/3

NBC: 0,5/3

The CW: 0,1/1

ABC

Fox

CBS

NBC

08:00 - 'Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector': 3.710.000 [0,5/3] (4º)

The CW

08:00 - 'Penn & Teller: Fool Us' (Reposición): 840.000 [0,2/1] (5º)

09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?': 575.000 [0,1/1] (5º)