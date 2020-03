La CAM abronca al director de comunicación de Telemadrid por opinar sobre la cacerolada al Rey

El Rey Felipe VI se dirigía este miércoles 18 de marzo a la nación para mandar un mensaje de ánimo ante la crisis del coronavirus. No obstante, ante el escándalo que ha salpicado en los últimos días al Rey Juan Carlos, vinculado supuestamente con una sociedad off shore que había recibido una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí, una iniciativa ciudadana había convocado paralelamente una cacelorada, que tenía como objetivo protestar ante tal escándalo y reivindicar que ese dinero se done para la investigación del coronavirus.

La Comunidad de Madrid no comparte en absoluto la opinión de Telemadrid de que los ciudadanos le den la espalda a la Monarquía ni que el termómetro sobre el Rey esté al rojo vivo. pic.twitter.com/sfcuNPHeLN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 18, 2020

El éxito de la convocatoria ha llevado a varios profesionales de la comunicación a comentar esta noticia en los medios. El jefe de comunicación y marketing de Telemadrid, sin embargo, hacía una valoración en su cuenta de Twitter, algo que no ha sentado nada bien a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP). "Los ciudadanos le dan la espalda a la monarquía. El termómetro de la institución está al rojo vivo", escribía el periodista en su red social, a la par que adjuntaba una imagen de la cacerloada".

El mensaje ha tenido respuesta pública por parte de la Comunidad de Madrid, que rápidamente contestaba a través de su cuenta de Twitter para desvincularse de la opinión del profesional, a quien le han atribuido la opinión de todo Telemadrid en general: "La Comunidad de Madrid no comparte en absoluto la opinión de Telemadrid de que los ciudadanos le den la espalda a la Monarquía ni que el termómetro sobre el Rey esté al rojo vivo", reza el tuit.

Disculpa pública

Tras el mensaje de la CAM, Forcada borraba el tuit de la red y, además, emitía una disculpa pública: "Pido disculpas a quien se pueda haber ofendido por un tuit personal que no ha sido acertado ni oportuno y que por eso borré hace horas. Un hecho puntual no se puede generalizar como la opinión de la ciudadanía. Un tuit que en absoluto corresponden a la opinión de RTVM", aseguraba el directivo.

El mensaje ha suscitado el debate ciudadano si una opinión personal en una red social puede suscitar todo el revuelo que se ha generado. No obstante, este no es el primer tira y afloja que se da entre Telemadrid y el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que nada más ocupar su puesto expresó su voluntad de cerrar la cadena autonómica, la cual no considera ya rentable.

De hecho, este mismo martes 17, el PP tachó al director general de la cadena, José Pablo López, de "deslealtad institucional" por sus afirmaciones sobre una utilización partidista por parte del ejecutivo regional de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. El periodista, ante las amenaza de que iban a pedir su dimisión, defendió en la Asamblea de Madrid que su deber es actuar "conforme a unos principios" inherentes al Periodismo y que no es su intención ser "crítico", sino "profesional".