Saltó a la fama con apenas 19 años tras interpretar durante cuatro temporadas al carismático Rey Joffrey Baratheon en la exitosa serie 'Juego de Tronos'. Después, el actor irlandés Jack Gleeson decidió retirarse de la interpretación y no se le volvió a ver más en ningún proyecto en la pequeña o gran pantalla.

Gleeson, que llevaba actuando desde los 8 años de edad, aseguró que para ély no pensaba dedicarse a ella en el futuro. "Dejé de disfrutarla tanto como solía hacerlo en el pasado. Y más ahora, con las perspectivas de hacerlo como un trabajo, mientras que hasta aquí era siempre por diversión con mis amigos o para entretenerme en verano", declaró en la época. "Cuando haces algo como un trabajo tu relación con ese algo cambia. No es que lo odie, es que no es lo que quiero hacer en la vida", sentenció.

Tra su desaparición de los focos, Gleeson estudió teología y filosofía en el prestigioso Trinity College de Dublin y ha intentado llevar una vida alejada de los focos. Hasta ahora, que parece haber retomado lentamente su gusto por la interpretación.

Jack Gleeson como Dodgy Mo en la cuarta temporada de 'Sex Education'

Gleeson, irreconocible en la cuarta temporada de 'Sex Education'

Recientemente, superada ya la treintena, Gleeson ha decidido retomar el hobby que tantas alegrías le ha dado en el pasado. Aunque regresó ya con pequeños títulos en el año 2020, ha sido en la cuarta temporada de la serie 'Sex Education' de Netflix donde ha realizado su trabajo más reconocible de cara al público.

Jack Gleeson regresa a la interpretación en 'Sex Education'

Si afinas la mirada, eso sí, porque el parecido entre el personaje que interpreta en la serie -Dodgy Mo, en la que aparece en dos episodios- y el del Rey Joffrey Baratheon son pura coincidencia. Gleeson ha regresado con el pelo largo, bigote y algo de perilla en un look que nada se parece al que nos tenía acostumbrados.

Su participación en 'Sex Education' es, sin embargo, un aperitivo de lo que está por llegar, puesto que el actor irlandés ha fichado por la nueva superproducción europea 'The Famous Five', en la que dará vida a un villano. Se trata de un remake de la popular 'Los cinco', basada en los libros juveniles de Enid Blyton en la que un grupo de adolescentes ejercen de detectives. Este nuevo remake se está produciendo conjuntamente con la británica BBC, la francesa TF1 y la alemana ZDF y tiene previsto llegar a finales de este año o principios del que viene.