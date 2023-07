Carlo Costanzia da la cara tras su condena y repasa su infancia con drogas, bullying y el Interviú de su madre

Por Sergio Navarro |

La Justicia le ha condenado a 21 meses de cárcel por estafa al actor y modelo Carlo Costanzia Jr y, tras conocerse esta información, ha concedido su primera entrevista a 'Espejo público', acudiendo al plató y abriéndose completamente sobre una gran variedad de temas muy oscuros.

Expulsado del colegio por el Interviú de su madre

Costanzia defiende queanimándole a crear su propia empresa. Tras una estafa de este hombre,pero no ha sido suficiente para librarse de la condena.

Tras contar esta situación, se ha abierto en canal para hablar de su dura infancia debido al ambiente mediático en el que ha vivido, literalmente, desde que nació, pues este acontecimiento ya fue portada de la revista ¡Hola!. El hecho de que su madre estuviera muy expuesta a la prensa rosa hizo que sus compañero en el colegio le hicieran bullying y recibiera palizas e insultos por ser hijo de Mar Flores.

Carlo Costanzia Jr y Susanna Griso, en 'Espejo público'

Él iba a un colegio del Opus Dei, donde no sentó nada bien la portada de la Interviú de su madre con Alessandro Lequio en la cama. "Cuando salió la portada a mí me echaron del colegio". Todas estas experiencias hicieron que dede los 6 años tuviera que ir al psicólogo y que tuviera que tomar antidepresivos desde los 6 hasta los 11 años.

Cae en adicciones de drogas y alcohol

Relacionado con todo esto, arrancan los malos hábitos muy pronto, concretamente, a los 10 años. "Empiezo con el alcohol, tabaco, luego ya hachís y en adolescencia toco fondo (...) Por desgracia escojo la vía fácil de evadirme por el medio de las sustancias desde muy temprana edad".

Por suerte, hay un momento en el que intenta poner fin a todos estos problemas de adicción: "He estado 6 meses en un centro de rehabilitación por mis adiciones y llevo 8 años en terapia" y cuenta su experiencia con el consumo. "No quiero justificar mis hechos pero cuando cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio ni en mis cabales y lo digo con vergüenza".

"No me alegro de haber tenido todos los problemas de adicción que he tenido durante toda mi vida. Me alegro de haberlo superado. Voy a un centro todas las semanas, tengo terapia con el psicólogo y ven mediante unos test que no consumo nada, ni siquiera hachís", añade.

"Tengo pánico social"

Ahora, atravesando la situación de la condena por la que podría acabar ingresado en prisión, lamenta que todo esto haya acabado con su carrera profesional, pues asegura que "hay días que no me quiero levantar de la cama. Me tengo que afrontar a ir al gimnasio, a comer, al mundo en general. Tengo pánico social, no me atrevo a hacer ninguna inversión".