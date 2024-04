La historia real de 'Mi reno de peluche': El brutal acoso y los abusos sexuales que sufrió Richard Gadd

Por Redacción |

La llegada de 'Mi reno de peluche' a Netflix está siendo todo un éxito. Desde que se estrenara el 11 de abril de 2024, la miniserie basada en la obra de teatro homónima escrita y protagonizada por Richard Gadd está dando mucho de qué hablar por la crudeza de la historia basada en hechos reales.

Jessica Gunning es Martha en 'Mi reno de peluche'

El relato autobiográfico de Gadd bajo la producción de Clerkenwell Films nos detalla, interpretada por Jessica Gunning , una clienta del bar en el que trabaja que se obsesiona con él después de tener un gesto amable con ella: invitarla a un simple té.

Las cifras del acoso real que sufrió Richard Gadd son espeluznantes. Esta mujer, que era veinte años mayor que él, lo acosó durante cuatro años y medio, siguiéndolo a todas partes y apareciendo en sus shows y monólogos, donde se pueden escuchar la estruendosa risa de 'Martha' de fondo, un detalle al que se hace referencia en repetidas ocasiones en la serie 'Mi reno de peluche'.

No fue en un monólogo improvisado

Además, ella le envió un total de 41.071 correos electrónicos durante ese periodo de tiempo y Gadd recopiló 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas. Respecto al resto de la traumática historia que Richard Gadd cuenta en 'Mi reno de peluche', abriéndose en relación a los abusos sexuales que sufrió por parte de un compañero de profesión, también está basada en una experiencia que vivió.

De hecho, la diferencia que existe entre la historia real y 'Mi reno de peluche' es que Gadd relató esta situación en un monólogo muy trabajado llamado 'Monkey See Monkey Do' en 2016 y no de forma improvisada en la final del concurso de humor que se presenta en la miniserie.