Carlo Costanzia irá a prisión por un delito continuado de estafa agravada. El actor de 'Toy Boy' ha sido condenado a una pena de cárcel de 21 meses por la estafa a cinco personas a través de la compraventa de vehículos de alta gama. Por este negocio fraudulento, el hijo de Mar Flores y su socio se llegaron a embolsar la cantidad de 92.900 euros.

Además,, con la contrapartida de que por cada dos días de impago se suma un día más de privación de libertad, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Semana. Cabe señalar que, en un principio,, por lo que ha conseguido una rebaja bastante significativa. En septiembre de 2022, buscó el modo de eludir la cárcel llegando a un acuerdo con las partes implicadas, pero este no ha salido como esperaba.

El revés para el intérprete viene en que el juez ha rechazado la solicitud de la suspensión de la pena solicitada por la defensa. Recordemos que si la condena es inferior a 24 meses, corre a cuenta del tribunal decidir si cumple o no la prisión. "Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales", expresa la sentencia. El hecho de que el delito haya sido continuado ha sido la clave para que el juez decida que deben ingresar en prisión tanto él como su socio.

Una última oportunidad

Pese a que la situación de Carlo Costanzia parece insalvable, el medio antes citado señala que hay una última oportunidad para que eluda la cárcel. El que fuera participante de 'Esta noche gano yo' podría llegar a un acuerdo extrajudicial con el que resolver la causa sin pasar por prisión, por lo que es de esperar que se abrace a este momento de cara a evitar finalmente estar entre rejas.