César Muñoz, el presentador de 'Así es la vida' junto a Sandra Barneda, se mostró muy crítico y tajante con el discurso de Luis Rubiales en la última entrega del programa el pasado 25 de agosto. El Presidente de la RFEF ha comparecido este viernes en una asamblea extraordinaria para aclarar la polémica generada a raíz de su beso a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino.

Lo cierto es que todo parecía apuntar a que en esa comparecencia se haría pública la dimisión de Rubiales, pero, para sorpresa de muchos, no fue así. Como era de esperar, en el plató de Telecinco se debatió este controvertido tema de actualidad y su presentador no dudó en aludir ade los que apoyaron con vehemencia al Presidente durante su discurso.

"Ha sido un discurso completamente machista y vergonzoso, donde España queda a la altura del betún", añadía Muñoz. El presentador continuó la tertulia asegurando que "somos el hazmerreír del mundo ahora mismo" y que bien "podría ser el tráiler de una película de 'Torrente' perfectamente", con un discurso totalmente caduco, según Muñoz.

Nuestro presentador @ZesarM no ha dudado en dar su opinión sobre las últimas declaraciones de Luis Rubiales: "Lo único que me da este señor es pena porque no ha entendido nada". #AsíEsLaVida pic.twitter.com/AMWRZEYajs