Por Beatriz Prieto |

Han pasado varios días desde que la Selección Española Femenina de Fútbol se convirtió en Campeona del Mundo y, desde entonces, las críticas hacia los desagradables gestos de Luis Rubiales no han cesado, especialmente su beso a Jennifer Hermoso. El jueves 24 de agosto, 'Así es la vida' abordó las novedades del asunto, momento en el que Antonio Montero hizo una afirmación sobre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que enseguida fue rebatida por César Muñoz.

César Muñoz pone en relieve los esfuerzos de las futbolistas en 'Así es la vida'

"¿Por qué unos gestos tan evidentes que llevarían a cualquier persona a estar donde está Rubiales, por qué lo hace?", planteaba Barneda, ante lo que. "Es muy listo para muchas cosas y, de hecho, defendió la incorporación de la mujer al fútbol y, pero luego están tonto de hacer eso en un sitio publico donde lo está viendo todo el mundo", añadía el colaborador.

"Es un tío absurdo y se tiene que ir por absurdo", remató Montero. "Yo creo que las que han luchado por los derechos de las mujeres son las que todos los días se visten la camiseta, no por un señor, perdóname que discrepe", intervenía Muñoz, despertando un gran aplauso entre el público. El colaborador argumento que Rubiales, "en su primer discurso, avanzó que pretendía construir un organismo líder en transparencia e incorporar a la mujer en los cargos directivos" algo que, como señalaron sus compañeros, no había cumplido.

Antonio Montero ha afirmado que Rubiales es de las personas que "más ha hecho por la mujer en el fútbol" y @ZesarM no ha dudado en dar su opinión al respecto. #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jz1x9 pic.twitter.com/JwURDN7JqQ — Así es la vida (@asieslavidatele) August 24, 2023

"Hay cosas que no se pueden hacer"

"Pero Antonio, ¿cuántos CEOS de grandes empresas, en su primer discurso, dicen que incorporarán mujeres y cuántos lo hacen?", intervino entonces Barneda. La presentadora recalcó que "eso no significa que luches por la mujer, significa que, proactivamente, es necesario que se diga porque queda bien, pero es como el maquillaje de muchos presidentes que llegan al poder y hablan de la mujer".

Asimismo, la catalana opinó que "la cosa no va entre mujeres y hombres, va de que alguien se toque la entrepierna delante de la reina, que bese a una de las jugadoras y que la lleve a hombros". "Hay cosas que van de educación, de modales y de que hay cosas que no se pueden hacer, pero ni cuando no hay cámaras", remató la presentadora.